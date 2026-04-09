قیمت طلا در معاملات روز پنجشنبه تا حد زیادی ثابت ماند، زیرا سرمایه‌گذاران در انتظار گزارش‌های تورمی آمریکا و ارزیابی تأثیرات آتش‌بس احتمالی بین ایران و آمریکا بودند. این در حالی است که بازار نفت نیز تحت تأثیر نگرانی‌ها در مورد عرضه قرار داشت.

در معاملات روز پنجشنبه بازار جهانی ، قیمت طلا تا حد زیادی ثابت ماند. سرمایه‌گذاران در حال ارزیابی شرایط پس از اعلام آتش‌بس احتمالی بین ایران و آمریکا بودند و منتظر انتشار گزارش‌های کلیدی تورم آمریکا برای دریافت سرنخ‌هایی در مورد تصمیمات آتی نرخ بهره بودند. قیمت هر اونس طلا برای تحویل فوری ۰.۱ درصد افزایش یافت و به ۴۷۲۱ دلار و ۵۱ سنت رسید. معاملات آتی طلا ی بازار آمریکا برای تحویل در ماه ژوئن با ۰.۷ درصد کاهش، به ۴۷۴۴ دلار و ۹۰ سنت در هر اونس رسید.

به گفته برایان لان، مدیر عامل شرکت گلدسیلور سنترال، طلا در حال حاضر به دنبال حرکت چشمگیری نیست. وی افزود که گمانه‌زنی‌های زیادی در مورد وقایع پس از آتش‌بس احتمالی وجود دارد و پیش‌بینی کرد که قیمت طلا در کوتاه‌مدت بین ۴۶۰۷ تا ۴۸۶۰ دلار تثبیت خواهد شد. تحلیلگران بر این باورند که عوامل متعددی بر قیمت طلا تأثیرگذار است، از جمله تنش‌های ژئوپلیتیکی، داده‌های اقتصادی و تصمیمات بانک‌های مرکزی. در این میان، بازار نفت نیز شاهد تحولاتی بود. قیمت نفت روز پنجشنبه به دلیل نگرانی‌ها مبنی بر اینکه عرضه از منطقه کلیدی تولیدکننده نفت خاورمیانه ممکن است به طور کامل از سر گرفته نشود، افزایش یافت. این افزایش قیمت نفت نیز به نوبه خود بر بازار طلا تأثیر گذاشت، زیرا افزایش قیمت انرژی می‌تواند نگرانی‌های تورمی را تشدید کند و بر انتظارات بازار در مورد نرخ بهره تأثیر بگذارد.\از زمان آغاز تجاوز آمریکایی صهیونی به ایران در ۲۸ فوریه (۹ اسفند)، قیمت هر اونس طلا بیش از ۱۰ درصد کاهش یافته است. این کاهش به دلیل افزایش قیمت انرژی، که نگرانی‌های تورمی را افزایش داده و باعث شده بازارها انتظارات خود را در مورد نرخ بهره دوباره ارزیابی کنند، رخ داده است. این امر جذابیت طلا به عنوان یک دارایی بدون بازده را کاهش داده است. صورتجلسه نشست ۱۷ و ۱۸ مارس فدرال رزرو نشان داد که سیاست‌گذاران بیشتری احساس می‌کنند برای مقابله با تورمی که همچنان از هدف ۲ درصدی بانک مرکزی آمریکا فراتر رفته است، ممکن است افزایش نرخ بهره لازم باشد. داده‌های هزینه‌های مصرف شخصی آمریکا برای فوریه در روز جاری منتشر می‌شود و داده‌های قیمت مصرف‌کننده مارس نیز در روز جمعه منتشر خواهد شد. این داده‌ها می‌توانند سرنخ‌های بیشتری در مورد مسیر سیاست فدرال رزرو ارائه دهند. بانک استاندارد چارترد در یادداشتی اعلام کرد که فراتر از نیازهای نقدینگی کوتاه‌مدت، انتظار دارد قیمت طلا در ماه‌های آینده و در بحبوحه افزایش ریسک‌های ژئوپلیتیکی، به بازسازی رشد خود ادامه دهد. این نشان می‌دهد که برخی از تحلیلگران همچنان به پتانسیل رشد قیمت طلا در بلندمدت خوش‌بین هستند.\در بازار سایر فلزات نیز تحولاتی رخ داد. هر اونس نقره با ۰.۱ درصد کاهش به ۷۴ دلار و ۷ سنت رسید. هر اونس پلاتین با ۰.۴ درصد کاهش، در ۲۰۲۰ دلار و ۶۰ سنت ایستاد. هر اونس پالادیوم با ۰.۳ درصد افزایش، به ۱۵۵۹ دلار رسید. این نوسانات در قیمت سایر فلزات، نشان‌دهنده پیچیدگی‌های بازار فلزات گرانبها و تأثیرپذیری آن‌ها از عوامل مختلف است. در حالی که بازار طلا به اخبار مربوط به آتش‌بس و داده‌های اقتصادی آمریکا واکنش نشان می‌داد، سایر عوامل نیز بر قیمت این فلزات تأثیرگذار بودند. از جمله این عوامل می‌توان به تغییرات در ارزش دلار، تقاضا و عرضه جهانی فلزات، و همچنین رویدادهای ژئوپلیتیکی اشاره کرد. اخبار مرتبط با حمله به پالایشگاه‌ها، آزادی زندانیان و بیانیه‌های سیاسی نیز به نوبه خود بر فضای کلی بازار تأثیر گذاشت. بررسی دقیق‌تر این عوامل و چگونگی تعامل آن‌ها با یکدیگر می‌تواند به درک بهتری از روند بازار فلزات گرانبها و پیش‌بینی‌های آینده کمک کند. همچنین، توجه به رویکرد بانک‌های مرکزی و سیاست‌های پولی آن‌ها، به ویژه در مورد نرخ بهره و تورم، از اهمیت بالایی برخوردار است





