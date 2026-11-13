بررسی چالش‌های اقتصادی و اجتماعی ایران و لزوم بازنگری در مفهوم تاب‌آوری برای کاهش هزینه‌های بحران و ایجاد سازوکارهای پایدار با تمرکز بر تقویت سرمایه اجتماعی.

جامعه ایران هم‌اکنون در تقاطع مجموعه‌ای پیچیده از فشارهای اقتصادی، نرخ تورم بالا، کاهش قدرت خرید خانوارها و ناترازی‌های ساختاری قرار دارد. محدودیت‌های ناشی از تحریم‌های بین‌المللی و پیامدهای تنش‌های منطقه‌ای نیز بر این شرایط افزود و مسئله بازاندیشی در مفهوم تاب‌آوری را به یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر برای سیاست‌گذاران و نظام حکمرانی تبدیل کرده است. این دگرگونی نشان می‌دهد که رویکردهای سنتی دیگر پاسخگوی چالش‌های فعلی نیستند و نیازمند تغییر بنیادین در شیوه مدیریت بحران‌ها هستیم.

تعریف نوین تاب‌آوری فراتر از تحمل بحران

تاب‌آوری را نباید صرفا به معنای تحمل فشارها، عبور مقطعی از بحران‌ها یا تداوم فعالیت‌ها در شرایط دشوار تعریف کرد. تاب‌آوری واقعی در این پارادایم جدید، توانایی یک جامعه در پیش‌بینی مخاطرات، کاهش آسیب‌پذیری، حفظ کارکردهای حیاتی، بازسازی ظرفیت‌های ازدست‌رفته و تبدیل تجربه بحران به اصلاحات پایدار است. از این منظر، مسئله امروز ایران صرفا چگونگی مدیریت بحران‌های موجود نیست، بلکه چگونگی استفاده از ظرفیت‌های اقتصادی، اجتماعی و نهادی برای کاهش هزینه‌های بحران و ایجاد سازوکارهای قابل اعتماد برای آینده است.

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چالش‌های اقتصادی و فرسایش سرمایه اجتماعی

یکی از مهم‌ترین چالش‌های کشور، استمرار نااطمینانی در فضای اقتصادی و اجتماعی است. وقتی خانوارها امکان برنامه‌ریزی برای آینده اقتصادی خود را ندارند، بنگاه‌ها درباره هزینه‌های تولید، تأمین مالی و سرمایه‌گذاری با ابهام مواجه‌ هستند و سیاست‌های اقتصادی‌ پیش‌بینی‌پذیری کافی ‌ندارند، طبیعی است که ظرفیت تاب‌آوری اقتصادی کاهش یابد. این فشار اقتصادی صرفا یک مسئله مالی نیست؛ تداوم فشارهای معیشتی به‌تدریج بر کیفیت زندگی، امید اجتماعی، روابط خانوادگی، احساس امنیت آینده و اعتماد عمومی اثر می‌گذارد. بنابراین نمی‌توان آثار تورم و کاهش قدرت خرید را صرفا با شاخص‌های اقتصادی سنجید، زیرا پیامدهای این وضعیت در بسیاری از موارد به حوزه اجتماعی و حتی سرمایه سیاسی و نهادی کشور نیز تسری پیدا می‌کند. کاهش اعتماد عمومی و افزایش فاصله میان جامعه و برخی نهادهای تصمیم‌گیر یکی از مهم‌ترین موانع تحقق تاب‌آوری پایدار است.

نقش کلیدی روابط عمومی در شکاف مدیریت

یکی از موضوعاتی که در بحث تاب‌آوری کمتر مورد توجه قرار می‌گیرد، نقش راهبردی روابط‌عمومی در نظام حکمرانی و مدیریت بحران است. روابط‌عمومی در دستگاه‌های اجرائی نباید صرفا به انتشار اخبار، تنظیم گزارش عملکرد و بازتاب اقدامات مدیران محدود شود. روابط‌عمومی حرفه‌ای باید بخشی از نظام شناخت جامعه، تصمیم‌سازی و مدیریت تاب‌آوری باشد. تجربه فعالیت در حوزه پژوهش اجتماعی، رسانه و مدیریت روابط‌عمومی نشان می‌دهد که همواره ممکن است میان آنچه سازمان‌ها انجام می‌دهند، آنچه مردم تجربه می‌کنند و آنچه رسانه‌ها روایت می‌کنند، فاصله وجود داشته باشد. وظیفه حرفه‌ای روابط‌عمومی، کاهش این فاصله است. برای تحقق این هدف، روابط‌عمومی باید سه نقش اساسی را بر عهده بگیرد: نخست، شنیدن و شناخت جامعه از طریق نظرسنجی‌های معتبر، تحلیل بازخوردهای عمومی، گفت‌وگو با رسانه‌ها و ارتباط مستمر با گروه‌های اجتماعی و ذی‌نفعان. دوم، ترجمه اقدامات و سیاست‌های دستگاه‌های اجرائی به زبان قابل فهم برای مردم؛ به‌گونه‌ای که مشخص باشد هر تصمیم چه مسئله‌ای را حل می‌کند، چه اثری بر زندگی شهروندان دارد و در چه بازه زمانی به نتیجه خواهد رسید. سوم، انتقال بازخوردهای اجتماعی به مدیران و مشارکت در اصلاح تصمیمات.

تبدیل ظرفیت‌های اجتماعی به سرمایه حکمرانی

جامعه ایران از ظرفیت‌های ارزشمندی همچون نیروی انسانی متخصص، دانشگاه‌ها، شبکه‌های خانوادگی و محلی، تشکل‌های اجتماعی، گروه‌های داوطلب، نخبگان علمی و بخش خصوصی برخوردار است. این ظرفیت‌ها می‌توانند در شرایط دشوار به پشتوانه‌ای مؤثر برای نظام حکمرانی تبدیل شوند. با این حال، برخورداری از ظرفیت اجتماعی به‌تنهایی کافی نیست؛ این ظرفیت‌ها زمانی به سرمایه اجتماعی مؤثر تبدیل می‌شوند که امکان مشارکت واقعی، ارتباط دوسویه و اثرگذاری بر تصمیمات عمومی وجود داشته باشد. مردم نباید صرفا مخاطب تصمیمات باشند، بلکه باید در شناسایی مسائل، طراحی راه‌حل‌ها و ارزیابی نتایج سیاست‌ها نقش داشته باشند. در واقع یکی از آسیب‌های مهم حکمرانی، فاصله میان ظرفیت اجتماعی موجود و سازوکارهای رسمی تصمیم‌گیری است. امروز بخش درخور توجهی از مطالبات، نگرانی‌ها و دیدگاه‌های جامعه در رسانه‌ها، شبکه‌های اجتماعی و بسترهای ارتباطی بازتاب پیدا می‌کند. نادیده‌گرفتن این بازخوردها، نه‌‌تنها به حل مسئله کمک نمی‌کند، بلکه می‌تواند فاصله میان جامعه و نهادهای رسمی را افزایش دهد. از این‌رو، تقویت سرمایه اجتماعی مستلزم پذیرش نقش مردم، به رسمیت شناختن نقد مسئولانه، توسعه مشارکت عمومی و ایجاد سازوکارهای مؤثر برای شنیدن صدای جامعه است.

شاخص‌های پایش و راهکارهای عملیاتی آینده

برای عبور از رویکردهای مقطعی و حرکت به سمت تاب‌آوری پایدار، توجه به مجموعه‌ای از راهکارهای عملی و قابل ارزیابی ضروری است. ضروری است شاخص‌هایی همچون قدرت خرید و امنیت معیشتی خانوارها، وضعیت اشتغال، اعتماد عمومی، احساس امنیت اقتصادی و اجتماعی، میزان مشارکت مردم و کیفیت خدمات عمومی به‌صورت مستمر پایش شوند. این شاخص‌ها باید به تفکیک استان‌ها، مناطق و گروه‌های اجتماعی مورد بررسی قرار گیرند تا آسیب‌پذیری گروه‌های مختلف در میانگین‌های ملی پنهان نماند. تقویت ظرفیت پژوهشی و تحلیلی روابط‌عمومی، همکاری با دانشگاه‌ها و استفاده از متخصصان علوم اجتماعی باید در دستور کار دستگاه‌های اجرائی قرار گیرد. جامعه ایران زمانی در شرایط بحرانی با سیاست‌ها و تصمیمات عمومی همراهی می‌کند که آن تصمیمات را منصفانه، شفاف، قابل فهم و متناسب با واقعیت‌های زندگی خود بداند. اگر احساس عمومی این باشد که هزینه بحران به‌صورت نامتوازن بر گروه‌های مختلف جامعه تحمیل می‌شود، یا میان وعده‌های اعلام‌شده و نتایج واقعی فاصله وجود دارد، حتی سیاست‌های درست نیز برای اجرا با دشواری مواجه خواهند شد. روابط‌عمومی زمانی اثربخش است که صرفا صدای سازمان نباشد، بلکه بتواند صدای جامعه را نیز به درون سازمان منتقل کند. در چنین رویکردی، روابط‌عمومی از یک واحد اجرائی و تبلیغاتی به یک ظرفیت تخصصی برای تحلیل افکار عمومی، پیش‌بینی پیامدهای اجتماعی و ارتقای کیفیت حکمرانی تبدیل می‌شود.