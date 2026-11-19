قزاقستان در دوران ریاست جمهوری قاسم جومارت توقایف با تمرکز بر میراث اردوی زرین و اولوس جوچی، در پی تقویت هویت ملی و جایگاه خود به عنوان یک قدرت میانه در عرصه بین‌المللی است.

قاسم جومارت توقایف ، رئیس‌جمهور قزاقستان ، با آغاز یک مأموریت بلندمدت برای بازخوانی تاریخ این کشور، روایت رسمی نسبت به گذشته را تغییر داده است. این دولت که از سال ۱۹۹۱ پس از فروپاشی شوروی مستقل شد، اکنون خود را وارث مستقیم و طبیعی اردوی زرین معرفی می‌کند. این تغییر رویکرد، یک حرکت استراتژیک برای بازتعریف هویت تاریخی قزاق‌ها در داخل و عرصه بین‌المللی است و آشکارا با روایت رایج روسیه از تاریخ این منطقه در تقابل قرار دارد.

تغییر روایت تاریخی از کوچ‌نشینی به امپراتوری

روایت سنتی موجود در روسیه، قزاق‌ها را پیش از پیوستن به امپراتوری روسیه و سپس اتحاد جماهیر شوروی، فاقد هیچ‌گونه دولت یا ساختار حکومتی دانسته و آن‌ها را صرفا کوچ‌نشینانی بدوی توصیف می‌کرد. اما در پارادایم جدید سیاست‌گذاری تاریخی آستانه، این نگاه کاملاً دگرگون شده است. مقام‌های قزاقستان با تأکید بر اینکه این کشور سرانجام حق خود را برای بازنگری مستقل از تاریخش به کار گرفته‌اند، بر پیچیدگی و اهمیت تمدنی جوامع پیش از مدرنیزاسیون شوروی تأکید می‌کنند.

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حمایت دولت از پژوهش‌های مربوط به اولوس جوچی

پس از آنکه قاسم جومارت توقایف در سال ۲۰۱۹ به ریاست‌جمهوری رسید، آستانه به‌طور فعال از پژوهش درباره تاریخ اردوی زرین و به‌طور دقیق‌تر، تاریخ اولوس جوچی حمایت کرد. اولوس جوچی، بخش شرقی امپراتوری عظیم چنگیزخان بود که بعدها به یکی از دولت‌های جانشین این امپراتوری تبدیل شد. توقایف در سال ۲۰۲۱ دستور ایجاد "موسسه مطالعات اولوس جوچی" را صادر کرد و همچنین دستور داد آرامگاه جوچی‌خان، فرزند چنگیزخان، در استان اولیتائو در مرکز قزاقستان بازسازی شود.

علاوه بر اقدامات عملی، در نسخه تازه منتشرشده تاریخ هفت‌جلدی قزاقستان، تاریخ اردوی زرین با جزئیات فراوان به عنوان پیش‌زمینه و پیشگام خانات قزاق روایت شده است. خانات قزاقی که در سال ۱۴۶۵ شکل گرفت و اکنون در کانون توجهات تاریخی قرار دارد. این اقدامات نشان‌دهنده تعهد جدی دولت برای مستندسازی و ترویج این دوره در حافظه جمعی مردم است.

دیدگاه‌های کارشناسان و نقش سیاست خارجی

ژاکسیلیک سابیتوف، رئیس موسسه مطالعات اولوس جوچی، در گفت‌وگویی که ماه ژوئیه با "آزاتلیک آسیا"، بخش وابسته به رادیو آزادی، انجام داد، توضیح داد که در دهه ۱۹۹۰ شرایط در قزاقستان دشوار بود و هرگونه تلاش برای تقویت خودآگاهی ملی می‌توانست حتی به جنگ داخلی منجر شود. به گفته او، به همین دلیل مقام‌های قزاقستان از برجسته کردن موضوعات مربوط به آگاهی تاریخی و ملی قزاق‌ها خودداری می‌کردند. در دوره نورسلطان نظربایف، مقام‌ها بیشتر بر ایده قزاقستان مستقل و امروزی به‌عنوان کشوری که در دوران معاصر ایجاد شده است، تمرکز داشتند.

نقطه عطف در تغییر این رویکرد، الحاق کریمه به روسیه در سال ۲۰۱۴ میلادی بود. ژاکسیلیک سابیتوف می‌گوید: "نخبگان سیاسی به این نتیجه رسیدند که باور به این‌که نورسلطان آبیشویچ بنیان‌گذار است، روایت بسیار بدی است. بنابراین پس از کریمه، علاقه به تاریخ پیش از نظربایف به‌شدت افزایش یافت. در سال ۲۰۱۹ عدالت تاریخی احیا شد، توجه به اردوی زرین آغاز شد، چون اردوی زرین پیش از خانات قزاق وجود داشت و بدون آن نمی‌توان تاریخ خانات قزاق را درک کرد." ژومارت ژنیس، معاون رئیس موسسه تاریخ و قوم‌شناسی قزاقستان، نیز معتقد است که الگوی اروپامحور که سال‌ها در قزاقستان غالب بود، اکنون جای خود را به یک جهت‌گیری ایدئولوژیک مستقل داده است.

تأثیرات ژئوپلیتیکی و واکنش‌های آینده

این بازتعریف هویتی بخشی از سیاست خارجی توقایف نیز محسوب می‌شود؛ سیاستی که در چارچوب آن، او می‌کوشد از قزاقستان تصویری به عنوان یک "قدرت میانه" ارائه کند. کشوری با اندازه متوسط اما دارای نفوذ و نقش‌آفرینی در عرصه جهانی. توقایف در سخنرانی افتتاحیه همایش بین‌المللی درباره تاریخ اردوی زرین که در مه ۲۰۲۶ در آستانه برگزار شد، دوره اردوی زرین را بخش بسیار مهمی از "دوره تحول تمدنی" خواند.

توقایف بر اساس قانون اساسی جدید قزاقستان که تنها در مارس ۲۰۲۶ تصویب شده است، گفت که پاسداری از پیوستگی با استپ بزرگ و تاریخ هزارساله آن، وظیفه‌ای مقدس برای قزاق‌هاست و کشور ما وارث مستقیم اردوی زرین است. او اولوس جوچی را امپراتوری‌ای توصیف کرد که غرب و شرق را به یکدیگر پیوند داد، تأثیر چشمگیری بر شکل‌گیری و توسعه تمدن‌ها و دولت‌های گوناگون گذاشت و بی‌تردید یکی از مهم‌ترین نظام‌های سیاسی تاریخ بود. آستانه به‌خوبی می‌دانست که تلاشش برای معرفی قزاقستان به عنوان کشوری که ریشه‌هایش به دوران اردوی زرین بازمی‌گردد، ناگزیر با واکنش منفی در روسیه روبه‌رو خواهد شد.