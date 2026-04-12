بازار طلا و سکه در روز یکشنبه ۲۳ فروردین ۱۴۰۵ با افزایش قیمت بازگشایی شد که تحت تاثیر رشد قیمت دلار و پایان ناموفق مذاکرات ایران و آمریکا بود. این گزارش به بررسی قیمت انواع سکه و طلا، نظرات کارشناسان، و عوامل موثر بر بازار می‌پردازد.

در روز یکشنبه ۲۳ فروردین ۱۴۰۵، بازار طلا و سکه با افزایش قیمت بازگشایی شد. این افزایش قیمت ، به ویژه در مورد سکه ، تا اواخر روز کمی تعدیل شد. عامل اصلی این افزایش، رشد قیمت دلار بود که تحت تاثیر پایان ناموفق مذاکرات ایران و آمریکا در پاکستان قرار داشت. این عامل، قیمت طلا را به سمت بالا سوق داد. در ابتدای روز، سکه امامی به کانال ۱۸۳ میلیون تومانی صعود کرد و قیمت طلا به ۱۸ میلیون تومان رسید. با این حال، در عصر همان روز، قیمت ‌ها کمی کاهش یافت.

سکه امامی یک میلیون تومان از ارزش خود را از دست داد و طلا نیز افت محدودی به میزان ۶ هزار تومان را تجربه کرد. لازم به ذکر است که اونس جهانی طلا در تعطیلات آخر هفته بازارهای جهانی در رقم ۴۷۴۹ دلار ثابت ماند و تاثیر چندانی بر بازار داخلی نداشت. اما قیمت دلار، تحت تاثیر اخبار سیاسی و پایان مذاکرات، افزایش یافت و این موضوع به طور مستقیم بر قیمت طلا و سکه تاثیر گذاشت.\کارشناسان اقتصادی با توجه به شرایط بی‌ثبات کنونی بازار، هرگونه پیش‌بینی دقیقی از قیمت طلا و سکه را دشوار می‌دانند. آن‌ها معتقدند که در صورت تمدید آتش‌بس و از سرگیری مذاکرات، احتمال تثبیت قیمت طلا در کانال ۱۷ میلیون تومانی وجود دارد. این پیش‌بینی‌ها بیشتر برای بازه‌های زمانی کوتاه مدت معتبر هستند، زیرا بازار طلا به شدت تحت تاثیر اخبار و رویدادهای سیاسی قرار دارد. هر خبر مهم سیاسی می‌تواند نوسانات زیادی را در بازارهای مالی ایجاد کند. تحلیلگران بازار، در صورت ثبات شرایط فعلی، بازه ۱۸۰ تا ۱۸۵ میلیون تومان را برای سکه امامی به عنوان یک محدوده نوسانی در نظر می‌گیرند. بر اساس اعلام اتحادیه طلا و جواهر تهران، در زمان نگارش این گزارش، سکه امامی به قیمت ۱۸۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان و سکه بهار آزادی به قیمت ۱۷۶ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان معامله می‌شدند. این قیمت‌ها نسبت به زمان بازگشایی بازار، به ترتیب یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان کاهش یافته بودند. در عصر روز یکشنبه، نیم‌سکه و ربع سکه نیز به ترتیب در سطوح ۹۶ میلیون و ۵۵ میلیون تومان معامله شدند. ربع سکه افت ۵۰۰ هزار تومانی نسبت به بازگشایی بازار داشت. سکه گرمی، برخلاف روند اصلاح قیمت‌ها در بعد از ظهر، یک میلیون تومان افزایش قیمت داشت و به ۲۸ میلیون تومان رسید. مثقال طلا نیز در مقایسه با زمان بازگشایی بازار، ۱۰۰ هزار تومان افزایش قیمت داشت و به ۷۷ میلیون و ۹۵۰ هزار تومان معامله شد. هر گرم طلای ۱۸ عیار نیز در محدوده ۱۷ میلیون و ۹۹۴ هزار تومان معامله شد و نسبت به بازگشایی بازار، ۶ هزار تومان کاهش قیمت داشت.\بازار طلا و سکه در این روزها به شدت تحت تاثیر عوامل مختلفی قرار دارد. نوسانات نرخ ارز، اخبار سیاسی، و وضعیت مذاکرات بین‌المللی، همگی بر قیمت‌ها تاثیرگذار هستند. تحلیلگران بازار به طور مداوم این عوامل را زیر نظر دارند و سعی می‌کنند با بررسی آن‌ها، پیش‌بینی‌هایی از روند آتی قیمت‌ها ارائه دهند. با توجه به این شرایط، سرمایه‌گذاران و فعالان بازار باید با احتیاط بیشتری عمل کنند و اخبار و تحولات را به دقت دنبال کنند. مقایسه قیمت‌ها در روزهای مختلف و بررسی روندهای گذشته، می‌تواند به آن‌ها در تصمیم‌گیری‌های آگاهانه‌تر کمک کند. همچنین، توجه به نظرات کارشناسان و تحلیلگران بازار می‌تواند اطلاعات ارزشمندی را در اختیار آن‌ها قرار دهد





