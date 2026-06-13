قیمت خودروهای پرتیراژ در بازار امروز (شنبه ۲۳ خرداد ۱۴۰۵) تحت تأثیر اخبار مذاکرات ایران و آمریکا کاهش یافت. بیشترین کاهش مربوط به تارا دنده‌ای با ۶۵ میلیون تومان افت قیمت بود. محصولات ایران خودرو و سایپا نیز بین ۵ تا ۴۵ میلیون تومان ارزان شدند.

بازار خودرو های پرتیراژ ایران در اولین روز هفته (شنبه ۲۳ خرداد ۱۴۰۵) شاهد کاهش قیمت قابل توجهی بود. این افت قیمت‌ها که بین ۵ تا ۶۵ میلیون تومان متغیر است، عمدتاً تحت تأثیر فضای سیاسی ناشی از اخبار ضد و نقیض درباره مذاکرات ایران و آمریکا رخ داده است.

فعالان بازار معتقدند که هر گونه سیگنال مثبت از سوی مذاکرات می‌تواند به کاهش انتظارات تورمی و در نتیجه افت بیشتر قیمت‌ها منجر شود. در این میان، محصولات ایران خودرو و سایپا بیشترین تأثیر را پذیرفته‌اند. در گروه ایران خودرو، خودروی تارا دنده‌ای با ۶۵ میلیون تومان کاهش، بیشترین افت قیمت را تجربه کرد و به قیمت ۲ میلیارد و ۸۵ میلیون تومان معامله شد.

پژو ۲۰۷ دنده‌ای هیدرولیک با ۲۰ میلیون تومان کاهش به یک میلیارد و ۹۵۵ میلیون تومان رسید. پژو ۲۰۷ سقف شیشه‌ای اتوماتیک نیز ۲۳ میلیون تومان افت کرد و ۲ میلیارد و ۷۹۷ میلیون تومان قیمت خورد. دنا پلاس اتوماتیک با کاهش ۴۵ میلیون تومانی به ۲ میلیارد و ۷۵۰ میلیون تومان رسید و تارا اتومات نیز ۲۰ میلیون تومان کاهش یافت و ۲ میلیارد و ۶۱۵ میلیون تومان داد و ستد شد.

در گروه سایپا نیز کاهش قیمت‌ها محسوس بود. کوییک دنده‌ای با ۱۰ میلیون تومان افت به یک میلیارد و ۲۵۳ میلیون تومان رسید. ساینا S با ۵ میلیون تومان کاهش به یک میلیارد و ۲۸۰ میلیون تومان معامله شد. شاهین GL نیز ۱۰ میلیون تومان ارزان‌تر شد و به یک میلیارد و ۹۶۰ میلیون تومان رسید.

این روند نزولی در حالی ادامه دارد که بازار خودرو در هفته‌های گذشته با نوسانات زیادی همراه بوده است. به نظر می‌رسد ادامه مذاکرات و ثبات اقتصادی می‌تواند تأثیر مستقیمی بر قیمت خودروها داشته باشد. البته برخی کارشناسان هشدار می‌دهند که این کاهش ممکن است موقتی باشد و با تغییر فضای سیاسی، دوباره صعودی شود. بازار خودرو ایران همواره تحت تأثیر عواملی چون نرخ ارز، تورم، سیاست‌های داخلی و تنش‌های بین‌المللی قرار دارد.

این بار نیز اخبار مربوط به مذاکرات با آمریکا به عنوان یک محرک اصلی عمل کرده است. در کنار این، موضوع قطعی برق کارخانه‌های سیمان و افزایش ظرفیت دکل‌های دریایی پتروپارس نیز از جمله خبرهای اقتصادی روز بودند. اما تمرکز اصلی بازار خودرو بر روی روند قیمت‌ها و چگونگی تأثیرپذیری از تحولات سیاسی است. پیش‌بینی می‌شود در صورت تداوم فضای مثبت مذاکرات، شاهد کاهش بیشتر قیمت خودروها باشیم؛ در غیر این صورت، بازار به سرعت به حالت قبلی بازخواهد گشت





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