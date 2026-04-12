در پی به نتیجه نرسیدن مذاکرات ایران و آمریکا، بازار خودروهای پرتیراژ واکنش‌های متفاوتی از خود نشان داد. برخی خودروها افزایش قیمت جزئی و برخی دیگر کاهش قیمت را تجربه کردند. این گزارش به بررسی آخرین وضعیت قیمت خودروهای پرفروش ایران خودرو و سایپا می‌پردازد.

امروز ۲۳ فروردین ۱۴۰۵، بازار خودرو های پرتیراژ، برخلاف انتظار، به نتیجه نرسیدن مذاکرات ایران و آمریکا واکنش خاصی نشان نداد. این در حالی است که برخی محصولات افزایش یا کاهش جزئی را تجربه کردند. در این میان، خودروی تارا دنده‌ای با افزایش ۲۱ میلیون تومانی به نرخ یک میلیارد و ۷۰۹ میلیون تومان معامله می‌شود. همچنین، خودروی پژو ۲۰۷ دنده‌ای هیدرولیک با کاهش ۱۵ میلیون تومانی به یک میلیارد و ۵۵۰ میلیون تومان رسید.

این نوسانات محدود در حالی رخ می‌دهد که فعالان بازار انتظار داشتند عدم توافق در مذاکرات، تاثیرات بیشتری بر قیمت‌ها داشته باشد. به نظر می‌رسد عوامل دیگری از جمله عرضه و تقاضا، هزینه‌های تولید و سیاست‌های کلان اقتصادی، در تعیین قیمت خودروها نقش پررنگ‌تری دارند.\در گروه محصولات ایران خودرو، پژو ۲۰۷ دنده‌ای هیدرولیک همچنان به قیمت یک میلیارد و ۵۵۰ میلیون تومان خرید و فروش می‌شود که این رقم، نزدیک به ۱۵ میلیون تومان نسبت به روز گذشته کاهش داشته است. خودروی پژو ۲۰۷ سقف شیشه‌ای دنده اتومات در معاملات امروز بازار تهران به رقم دو میلیارد و ۷۰ میلیون تومان رسید و حدود ۳۰ میلیون تومان کاهش قیمت را تجربه کرد. تارا دنده‌ای نیز در معاملات امروز خودروهای پرتیراژ به رقم یک میلیارد و ۷۰۹ میلیون تومان معامله می‌شود که نسبت به دیروز با افزایش ۲۱ میلیون تومانی همراه شد. خودروی تارا اتومات در معاملات امروز بازار تهران به قیمت یک میلیارد و ۹۹۰ میلیون تومان خرید و فروش می‌شود و حدود هفت میلیون تومان افزایش قیمت داشته است. همچنین، خودروی دنا پلاس اتوماتیک در معاملات امروز بازار خودروهای پرتیراژ به رقم دو میلیارد و ۱۳۰ میلیون تومان رسید و با رشد چشمگیری مواجه شد.\در گروه محصولات خودروسازی سایپا، خودروی کوییک دنده‌ای به نرخ ۹۳۴ میلیون تومان معامله می‌شود و نسبت به دیروز تغییر قیمتی نداشته است. خودروی ساینا S در معاملات امروز بازار تهران به قیمت ۹۶۵ میلیون تومان عرضه می‌شود و تغییر قیمتی را تجربه نکرده است. خودروی شاهین GL در معاملات امروز به قیمت یک میلیارد و ۵۲۳ میلیون تومان معامله می‌شود که نسبت به دیروز با افزایش سه میلیون تومانی مواجه شد. این تغییرات جزئی در قیمت خودروها، نشان‌دهنده پیچیدگی‌های بازار خودرو و تاثیر عوامل مختلف بر آن است. فعالان بازار معتقدند که با توجه به شرایط فعلی، نوسانات قیمت‌ها همچنان ادامه خواهد داشت و پیش‌بینی دقیق روند بازار در کوتاه‌مدت دشوار است.





