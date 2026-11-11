در بازار خودروهای پر تیراژ، مدل‌های مختلف سایپا و ایران خودرو قیمت کم‌کرده و فروش‌نده‌ن با ۱۵۰ میلیون تومان تا حدود ۱۰۰ میلیون تومان کاهش مواجه شد

در روز سه‌شنبه، ۲۰ آبان ۱۴۰۵، بازار خودروهای پر تیراژ به‌طور واضحی به روند نزولی قیمت دست یافت. قیمت فروش انواع محصولات سایپا و ایران‌خودرو در این روز به‌طور قابل توجهی کاهش یافت، در حالی که خودروهای جدید منتشر شده نوسانی نداشتند. این کاهش قیمت در بین مشتریان و خودروسازان تأثیر قابل توجهی به‌خاطر روابط بازار تشدید می‌کند.

نرخ بروز قیمت‌ها در بازار پر تیراژ

در ادامهٔ گزارش، مدل‌های مختلفی از خودروهای پر تیراژ را برآوردهای قیمت فعلی معرفی می‌کنیم. خودروی تارا اتومات توربو به‌قیمت چهار میلیارد و چهارصد میلیون تومان معامله شد که با ۱۵۰ میلیون تومان کاهش نسبت به روزهای گذشته همراه بود. ترکیب خودروهای ایران‌خودرو با ویژگی‌های خود مانند پژو ۲۰۷ دنده هیدرولیک، درقیمت ۲ میلیارد و ۸۷۲ میلیون تومان فروخت که نزدیک ۳۰ میلیون تومان بالاتر از قیمت پیشین بود. یکی دیگر از موارد، پژو ۲۰۷ دنده‌اتومات سقف شیشه‌ای بود که در start معاملات با ۴ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان در دسترس بود و ۳۵ میلیون تومان کاهش را بیان کرد.

از سوی دیگر، مدل تواریه تولید باز هم مایل به کاهش قیمت بود. خودرو تارا دنده‌ای در ۳ میلیارد و ۲۳۶ میلیون تومان فروخته شد و ۲۵ میلیون تومان کاهش را تجربه کرد. دنا پلاس اتوماتیک نیز با ۴ میلیارد و ۴۶۶ میلیون تومان نشانهٔ قیمت کم‌کرده‌ای حفظ کرد، در حالی که فروشی با کمی پیشرفت ثبت شد. در مجموع ۳۰ میلیون تومان کاهش در کل بیشتر محصولات ایران‌خودرو هدف می‌بود.

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وضعیت قیمت خودروهای تولید سایپا

سایپا، به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین شرکت‌های خودروسازی در ایران، انواع SUV و هاوایو را عرضه می‌کند. خودروی کوئیک دنده‌ای در بازار به‌قیمت ۱ میلیارد و ۷۷۰ میلیون تومان در دسترس بود که ۲۰ میلیون تومان کاهش داشت. مدل ساینا S در پایان معاملات با ۱ میلیارد و ۸۰۵ میلیون تومان فروخته شد و هفت میلیون تومان کاهش را نشان داد. در نهایت، شاهین GL پس از تعدادی معاملات، با ۲ میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان مالیات‌یر پابند شد که هفت میلیون تومان دسکون داشت.

انجمنی و تأثیرات احتمالی بر اقتصاد و بازار مصرفی

نحوهٔ کاهش قیمت در بازار پر تیراژ به‌طور مستقیم باعث می‌شود فروشندگان بوسیلهٔ تسهیلات مالی یا تخفیف‌های ویژه، کالای خود را در قلاب وارم کالا منتقل کنند. این روند بر اقتصاد حمل‌ونقل و بخش ساخت و ساز بازار تأثیر می‌گذارد، چرا که بسته به میزان فروش، مصرف کنندگان و تامین‌کنندگان در جهت پذیرش یا عدم پذیرش این تخفیف‌ها تصمیم می‌گیرند. در نهایت اوسیان بازار پر تیراژ را به‌عنوان یک ابزار مهم برای کنترل قیمت‌های مصرف و مفاد مالی در تقاضای خودروی ایرانی می‌بینیم.هرچند که این تغییرات به‌عنوان یک نوسان موقت در قیمت‌ها مطرح است، اگر روند معکوس ادامه پیدا کند، ممکن است تبعاتی در سطح ملی داشته باشد.