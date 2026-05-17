حجت‌الله صیدی - رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار - در جلسه هماهنگی شرکت‌های تأمین سرمایه و گروه خدمات بازار سرمایه اظهار کرد: بازار سهام با دامنه نوسان ۳ درصدی بسته شد و در بازگشایی هم دامنه نوسان همان ۳ درصد خواهد بود. برنامه بعدی پس از حجم مبنا و قبل از جنگ، حذف یا افزایش دامنه نوسان بود. بنابراین گزارش، در پی وقوع جنگ ۴۰ روزه تحمیلی از سوی آمریکا و رژیم صهیونیستی، خرید و فروش سهام در بازار سرمایه از ۹ اسفند سال گذشته تا کنون متوقف شده که قرار است معاملات سهام از روز سه شنبه ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۵ آغاز شود. البته در این مدت معاملات صندوق‌های املاک و مستغلات، صندوق‌های درآمد ثابت، صندوق‌های طلا و گواهی سپرده برقرار بوده است. آخرین قیمت دلار، طلا و سکه؛ شبانگاه یکشنبه ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۵/ دلار باز هم کاهش قیمت دادتصمیمی برای افزایش قیمت بنزین گرفته نشده استپیش ‌بینی قیمت دلار دوشنبه ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۵/ امکان برگشت قیمت به میانه کریدور ۱۷۵هزار تومانیآخرین قیمت دلار امروز یکشنبه ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۵/ دلار آزاد درجا زدپیش بینی قیمت طلا و سکه دوشنبه ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۵/ فریز قطعات سکه در مبادلات عصرگاهی

البته در این مدت معاملات صندوق‌های املاک و مستغلات، صندوق‌های درآمد ثابت، صندوق‌های طلا و گواهی سپرده برقرار بوده است.





