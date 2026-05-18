بازار طلا و کاربران در دوران جنگ و ناتوانی بازارهای رسمی: بررسی پلتفرم میلی

گزارشی که پلتفرم فروش آنلاین طلای میلی منتشر کرده است، رفتار کاربران را در بازه زمانی 9 تا 19 فروردین بررسی کرده و تصویری از نحوه مواجهه کاربران با بحران ارائه میدهد، نشان میدهد در روزهایی که ایران درگیر جنگ بوده، کاربران میلی بیش از 62 میلیارد ریال تسویه طلا انجام دادهاند و بیش از 82 درصد کاربران دارایی خود را حفظ کردهاند، مصرف کنندگان در این دوره بیشتر از این پلتفرم آنلاین طلا خریدند تا اقدام به فروش داراییهایشان کنند. همچنین در مجموع، با افزایش حجم کل خرید و کاهش حجم کل فروش، کاربران در زمان جنگ بیشتر از میلی آنلاین طلا خریدند تا اقدام به فروش داراییهایشان کنند.
در آخرین ماه سال 1404، زمانی که برای دومین بار جنگ بین ایران با اسرائیل و آمریکا آغاز شد و همزمان با شروع سال 1405 که فضای جنگی و نااطمینانی تشدید شد، بازارهای مالی ایران به دورهای وارد شدند که تصمیمگیری اقتصادی برای کاربران بیش از هر زمان دیگری به واکنش با بحران گره خورد.
در چنین فضایی، یکی از مهمترین پرسشها این بود که کاربران در مواجهه با بیثباتی چه رفتاری از خود نشان میدهند؛ آیا بازار را ترک میکنند یا همچنان در حال تصمیمگیری باقی میمانند؟ گزارشی که پلتفرم فروش آنلاین طلای «میلی» منتشر کرده است، تلاش میکند به این پرسش نه براساس روایتهای کلی و تحلیلهای ذهنی، بلکه با تکیه بر دادههای واقعی کاربران پاسخ دهد
