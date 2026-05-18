بازار طلا و کاربران در دوران جنگ و ناتوانی بازارهای رسمی: بررسی پلتفرم میلی

گزارشی که پلتفرم فروش آنلاین طلای میلی منتشر کرده است، رفتار کاربران را در بازه زمانی 9 تا 19 فروردین بررسی کرده و تصویری از نحوه مواجهه کاربران با بحران ارائه می‌دهد، نشان می‌دهد در روزهایی که ایران درگیر جنگ بوده، کاربران میلی بیش از 62 میلیارد ریال تسویه طلا انجام داده‌اند و بیش از 82 درصد کاربران دارایی خود را حفظ کرده‌اند، مصرف کنندگان در این دوره بیشتر از این پلتفرم آنلاین طلا خریدند تا اقدام به فروش دارایی‌هایشان کنند. همچنین در مجموع، با افزایش حجم کل خرید و کاهش حجم کل فروش، کاربران در زمان جنگ بیشتر از میلی آنلاین طلا خریدند تا اقدام به فروش دارایی‌هایشان کنند.

در آخرین ماه سال 1404، زمانی که برای دومین بار جنگ بین ایران با اسرائیل و آمریکا آغاز شد و هم‌زمان با شروع سال 1405 که فضای جنگی و نااطمینانی تشدید شد، بازارهای مالی ایران به دوره‌ای وارد شدند که تصمیم‌گیری اقتصادی برای کاربران بیش از هر زمان دیگری به واکنش با بحران گره خورد.

در چنین فضایی، یکی از مهم‌ترین پرسش‌ها این بود که کاربران در مواجهه با بی‌ثباتی چه رفتاری از خود نشان می‌دهند؛ آیا بازار را ترک می‌کنند یا همچنان در حال تصمیم‌گیری باقی می‌مانند؟ گزارشی که پلتفرم فروش آنلاین طلای «میلی» منتشر کرده است، تلاش می‌کند به این پرسش نه بر‌اساس روایت‌های کلی و تحلیل‌های ذهنی، بلکه با تکیه بر داده‌های واقعی کاربران پاسخ دهد





SharghDaily / 🏆 1. in İR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

اسطوره سینمای رزمی ژاپن بر اثر کرونا درگذشت | DW | 20.08.2021سونی چیبا، بازیگر فیلم 'بیل را بکش' و اسطوره سینمای رزمی ژاپن در سن ۸۲ سالگی بر اثر ابتلا به بیماری کووید ـ ۱۹ درگذشت.

Read more »

ویدیو: گل اول اینتر به بنفیکا توسط مارکوس تورامگل اول اینتر به بنفیکا توسط مارکوس تورام در دقیقه 62 زده شد.

Read more »

ویدیو: گل دوم تراکتور به شمس آذر توسط ریکاردو آلوزگل دوم تراکتور به شمس آذر توسط ریکاردو آلوز در دقیقه 82 زده شد.

Read more »

ویدیو: گل چهارم سپاهان به آلمالیق توسط محمد قربانیگل چهارم سپاهان به آلمالیق توسط محمد قربانی در دقیقه 62 زده شد.

Read more »

الچین 82 و لاچین 82؛ دو موشک جدید روکتسان برای پهپاد تهاجمی آکینجیپهپاد تهاجمی آکینجی ترکیه در آزمایشات شلیک با مهمات الچین 82 و لاچین 82 اهداف را با دقت کامل مورد اصابت قرار داد. - Anadolu Ajansı

Read more »

۶۲ درصد مخازن سدهای کشور خالی است؟در زمان حاضر با وجود ۱۹ میلیارد و ۵۵۰ میلیون مترمکعب آب ذخیره‌شده در سدهای کشور، ۳۸ درصد ظرفیت مخازن سدها پُر و ۶۲ درصد این ظرفیت خالی است.

Read more »