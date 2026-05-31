بازار سهام ایران با رشد مثبت در دومین روز هفته جاری، شاخص کل به چهار میلیون و ۲۳۶ هزار واحد رسید

بازار سهام ایران با رشد مثبت در دومین روز هفته جاری، شاخص کل بورس با رشد بیش از ۸۳ هزار واحدی به چهار میلیون و ۲۳۶ هزار واحد رسید و شاخص هم وزن نیز با رشد قابل توجه ۳۰ هزار واحدی به یک میلیون و ۱۳۱ هزار واحد رسید. همچنین، مهمترین نمادهای تاثیرگذار بر شاخص کل شامل فملی، وبملت، شپنا، شبندر، وپاسار، شستا و شتران بوده است.

بررسی‌ها نشان می‌دهد که روند بازار از بعد از بازگشایی بورس بعد از ۸۰ روز تعطیلی در تمامی روزها تا به الان مثبت بوده و تابلوی بورس از دیروز تقریبا تماما سبز بوده است. اما تعداد معاملات امروز بورس ۳۶۶ هزار و ۷۷۷ فقره ثبت شده و ارزش معاملات نیز بیش از ۱۵ هزار میلیارد تومان بوده است. همچنین مهمترین نمادهای تاثیرگذار بر شاخص کل شامل فملی، وبملت، شپنا، شبندر، وپاسار، شستا و شتران بوده است.

شاخص کل فرابورس ایران نیز با رشد ۷۲۷ واحدی به ۳۲ هزار و ۸۶۶ واحد رسید. تعداد معاملات فرابورس نیز ۱۶۴ هزار و ۴۸۹ فقره بوده است. گفتنی است؛ صعود بازار سهام طی روزهای اخیر در شرایطی رخ داد که سازمان بورس و اوراق بهادار با هدف مدیریت انتظارات، جلوگیری از هیجان منفی و کنترل مستقیم فشار فروش، بسته‌ای نسبتاً جامع از اقدامات حمایتی و تنظیمی را اعلام کرده است.

این بسته شامل افزایش ساعات معاملات، اعمال محدودیت بر ارسال سفارش فروش از سوی معامله‌گران حقوقی، انتشار اوراق تبعی بیمه سهام با نام «هموطن» و همچنین اعطای وام ۲۰۰ میلیون ریالی به سهامداران حقیقی می‌شود. جزئیات تمدید افزایش یک‌ساعته زمان معاملات بور





