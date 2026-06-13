بازار طلا و سکه در واکنش به اخبار مذاکرات ایران و آمریکا نزولی شد

با انتشار اخبار مثبت از مذاکرات ایران و آمریکا، بازار طلا و سکه در ایران شاهد کاهش قابل توجه قیمت‌ها بود.

بازار طلا و سکه در ایران امروز ۲۳ خرداد ۱۴۰۵ تحت تأثیر اخبار مثبت از مذاکرات ایران و آمریکا قرار گرفت و شاهد کاهش چشمگیر قیمت ‌ها بود.

بهای هر گرم طلای ۱۸ عیار به ۱۷ میلیون و ۱۹۳ هزار تومان رسید که نسبت به روز گذشته حدود ۸۰۰ هزار تومان کاهش نشان می‌دهد. این کاهش در حالی رخ داد که قیمت اونس طلا در بازارهای جهانی با روند صعودی به ۴ هزار و ۲۲۲ دلار رسید. همزمان، نرخ دلار در بازار داخلی با افزایش جزئی از ۱۷۱ هزار تومان به ۱۷۲ هزار و ۲۰۰ تومان رسید که نشان‌دهنده واکنش متفاوت بازار ارز نسبت به طلاست.

کارشناسان دلیل اصلی افت قیمت طلا و سکه را خوش‌بینی نسبت به نتیجه مذاکرات و کاهش تنش‌های سیاسی می‌دانند. در بازار سکه، هر قطعه سکه امامی با کاهش ۸ میلیون تومانی به قیمت ۱۷۳ میلیون تومان معامله شد. سکه بهار آزادی نیز با افت ۵ میلیون تومانی به ۱۷۰ میلیون تومان رسید.

نیم سکه و ربع سکه به ترتیب با کاهش ۲ میلیون تومانی به قیمت‌های ۸۹ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان و ۴۹ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان فروخته شدند. این کاهش‌ها در حالی اتفاق افتاد که بازار در هفته‌های گذشته تحت تأثیر تنش‌های نظامی و سیاسی نوسانات شدیدی را تجربه کرده بود.

به عنوان مثال، در تاریخ ۱۸ خرداد واکنش بازارها به تبادل آتش بین ایران و اسرائیل منجر به افزایش قیمت‌ها شد، اما امروز چرخش اخبار به سوی صلح، بازار را به مسیر نزولی هدایت کرده است. پیش‌بینی می‌شود در صورت ادامه روند مثبت مذاکرات و کاهش تنش‌ها، قیمت طلا و سکه در روزهای آینده نیز کاهشی باقی بماند. با این حال، نوسانات قیمت دلار و تحولات جهانی طلا می‌تواند این روند را تحت تأثیر قرار دهد.

سرمایه‌گذاران باید با دقت تحولات سیاسی و اقتصادی را زیر نظر داشته باشند، زیرا هر گونه خبر منفی می‌تواند دوباره بازار را صعودی کند. به طور کلی، بازار امروز نشان‌دهنده حساسیت بالای اقتصاد ایران به رویدادهای سیاسی و تمایل فعالان بازار به کاهش ریسک در سایه امید به توافق است





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