بازار گوشت قرمز در نخستین روز خرداد ماه با ثبات و آرامش ادامه یافت

در نخستین روز خرداد ماه، روند کلی بازار گوشت قرمز همچنان آرام، بدون نوسان محسوس و همراه با ثبات نسبی است. نرخ‌های موجود در بازار برای انواع مختلف گوشت گوسفندی و گوساله، نشان‌ دهندۀ پایداری قیمت‌ها در مقایسه با هفته‌ها و روزهای پایانی اردیبهشت است؛ موضوعی که حکایت از کاهش التهاب تقاضا، ثبات نسبی عرضه و نبود شوک جدید در زنجیره تولید و توزیع دارد.

در بخش گوشت گوسفندی، قیمت «گوشت ران گوسفندی» به ازای هر کیلوگرم ۲ میلیون و ۱۷۰ هزار تومان تعیین شده است. همچنین، «گوشت راسته با استخوان گوسفندی» برای هر کیلوگرم با قیمت ۱ میلیون و ۶۷۰ هزار تومان به فروش می‌رسد. هر کیلوگرم «گوشت آبگوشتی گوسفندی» نیز با قیمت ۱ میلیون و ۶۳۰ هزار تومان در دسترس مصرف‌کنندگان قرار دارد.

این ارقام با میانگین قیمت‌های نیمه دوم اردیبهشت هم‌خوانی دارد و نشان می‌دهد که نه افزایش تقاضا و نه کاهش عرضه موجب نوسان قیمت‌ها نشده است. در بخش گوشت گوساله نیز روند مشابهی دیده می‌شود.

«گوشت ران گوساله» به ازای هر کیلوگرم با قیمت ۱ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان عرضه می‌شود. همچنین، هر کیلوگرم «گوشت خورشتی گوساله» با قیمت ۱ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان در بازار موجود است.

«گوشت گردن گوساله» نیز به ازای هر کیلوگرم با قیمت ۱ میلیون و ۴۵۰ هزار تومان فروخته می‌شود. نبود تغییر قابل توجه در قیمت‌های گوشت گوساله و گوسفندی بیانگر آن است که نه هزینه نهاده‌ها افزایش ناگهانی داشته و نه روند توزیع دچار اختلال شده است. همچنین ثبات قیمت نشان می‌دهد که در سمت مصرف نیز فشار تقاضای افزایشی وجود نداشته و بازار بدون تنش به فعالیت خود ادامه داده است.

بازار گوشت قرمز در نخستین روز خردادماه شرایطی کاملاً آرام، باثبات و بدون نوسان را تجربه کرده است. قیمت‌ها نه تنها افزایش محسوسی نداشته‌اند، بلکه در سطحی ثابت و قابل پیش‌بینی حفظ شده‌اند. این وضعیت معمولاً برای مصرف‌کنندگان به معنای قابلیت برنامه‌ریزی بهتر خرید و برای فروشندگان نیز به معنای بازار بدون ریسک نوسان‌های شدید کوتاه‌مدت است.

اگر این ثبات در روزهای آینده نیز ادامه پیدا کند، می‌توان انتظار داشت که بازار گوشت قرمز فعلا بدون جهش ناگهانی قیمت‌ها به کار خود ادامه دهد؛ مگر آنکه اتفاقات بیرونی مانند تغییرات ناگهانی در هزینه حمل‌ونقل، نهاده‌ها یا شرایط دامداری‌ها رقم بخورد





