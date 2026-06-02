بازار طلا و سکه امروز ۱۱ خرداد ۱۴۰۵ با روند صعودی قیمت مواجه شد و بهای طلا به کانال ۱۸ میلیون تومان بازگشت. قیمت دلار امروز با ۵ هزار تومان افزایش به ۱۷۵ هزار و ۵۰۰ تومان رسید. بهای هر قطعه سکه امامی در پایان معاملات امروز بازار تهران به رقم ۱۸۵ میلیون تومان معامله می شود.

امروز ۱۱ خرداد ۱۴۰۵ بازار طلا و سکه به طور ناگهانی روند صعودی قیمت را تجربه کرد و بهای طلا به کانال ۱۸ میلیون تومان بازگشت و بهای هر قطعه سکه از یک میلیون تا پنج میلیون تومان رشد قیمت را تجربه کرد.

این رشد قیمت ناشی از کاهش قیمت دلار و افزایش قیمت طلا در بازارهای جهانی است. قیمت دلار امروز با ۵ هزار تومان افزایش به ۱۷۵ هزار و ۵۰۰ تومان رسید. بهای هر گرم طلای ۱۸ عیار در پایان معاملات امروز به رقم ۱۸ میلیون و ۵۲۰ هزار تومان رسید و با افزایش ۶۰۰ هزار تومانی مواجه شد.

بهای هر قطعه سکه امامی در پایان معاملات امروز بازار تهران به رقم ۱۸۵ میلیون تومان معامله می شود و با افزایش پنج میلیون تومانی همراه شد. بهای هر قطعه سکه بهار آزادی در پایان معاملات امروز به رقم۱۸۲ میلیون تومان رسید و حدود چهار میلیون تومان رشد قیمت داشته است.

بهای هر قطعه نیم سکه بهار آزادی در پایان معاملات امروز به قیمت ۹۴ میلیون تومان خرید و فروش می شود و نسبت به دیروز با افزایش دو میلیون تومانی مواجه شد. بهای هر قطعه ربع سکه بهار آزادی در پایان معاملات امروز به رقم ۵۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان رسید و حدود دو میلیون تومان رشد قیمت را تجربه کرد.

بهای سکه گرمی در شبانگاه به قیمت ۲۸ میلیون تومان معامله می شود و افزایش یک میلیون تومانی را تجربه کرد





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