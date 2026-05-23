بازار طلا و سکه در دوم خرداد ۱۴۰۵ روند نزولی ادامه داد

بازار طلا و سکه امروز دوم خرداد ۱۴۰۵ با روند نزولی خود ادامه داد. بهای هر گرم طلای ۱۸ عیار به کانال ۱۸ میلیون تومان رسید و بهای هر قطعه سکه از یک میلیون تا چهار میلیون تومان کاهش قیمت را تجربه کرد. بهای هر اونس طلای جهانی به رقم ۴ هزار و ۵۰۹ دلار رسید و روند نزولی را طی می کند. قیمت هر اسکناس دلار هم بدون تغییر ۱۷۹ هزار تومان معامله شد. بهای هر گرم طلای ۱۸ عیار در پایان معاملات امروز به رقم ۱۸ میلیون و ۷۴۰ هزار تومان رسید و حدود ۳۰۰ هزار تومان افت قیمت داشته است. بهای هر قطعه سکه امامی در پایان معاملات بازار به رقم ۱۸۸ میلیون تومان معامله می شود و حدود چهار میلیون تومان کاهش قیمت داشته است. بهای هر قطعه سکه بهار آزادی در پایان معاملات امروز به رقم ۱۸۴ میلیون تومان رسید و حدود سه میلیون تومان ریزش قیمت داشته است. بهای هر قطعه نیم سکه بهار آزادی در شبانگاه به نرخ ۹۶ میلیون تومان خرید و فروش می شود و با کاهش یک میلیون تومانی مواجه شد. بهای هر قطعه ربع سکه بهار آزادی به رقم ۵۳ میلیون تومان معامله می شود و حدود یک میلیون تومان عقبگرد قیمت داشته است.

کوچ خریداران از بازار ارز و سکه/رکود بی سابقه در بازارها حاکم شد





