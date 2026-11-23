پیش‌نویس جدید نظام حقوقی فضای مجازی، اختیارات شورای عالی و مرکز ملی را متمرکز و نقش سایر نهادها را تعدیل می‌کند. بررسی جزئیات ساختار جدید تا افق ۱۴۱۰

پیش‌نویس سند نظام حقوقی فضای مجازی کشور که توسط مرکز ملی فضای مجازی برای دریافت نظرات کارشناسی و بخش خصوصی منتشر شده است، تنها یک مجموعه پیشنهاد برای اصلاح قوانین قدیمی نیست. این سند در پی بازآرایی عمیق ساختار تصمیم‌گیری و اجرای سیاست‌ها در فضای سایبر است و مسیر تصویب نهایی خود را هنوز طی نکرده است.

تغییر ساختار و تمرکز اختیارات

مرکز این بازآرایی، شورای عالی فضای مجازی است که قرار است به یگانه مرجع سیاست‌گذار و راهبر این حوزه تبدیل شود. مرکز ملی فضای مجازی نیز به عنوان بازوی اجرایی این شورا تعریف می‌شود. این سند در قالب ۱۰ ماده، راهبردها و اقدامات عملیاتی تا افق سال ۱۴۱۰ را ترسیم کرده و ۴۴ اقدام عملیاتی را پیش‌بینی می‌کند.

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از این اقدامات، ۲۰ مورد به اصلاحات ساختاری و ۲۴ مورد به تدوین یا اصلاح قواعد حقوقی اختصاص دارد. مهلت اجرای این اقدامات نیز بازه‌ای بین شش ماه تا سه سال را شامل می‌شود. تمرکز اختیارات تصمیم‌گیری، نظارت و پاسخ‌گویی در نهادهای متمرکز، یکی از چالش‌های اصلی این طرح است.

نقش محوری شورای عالی و مرکز ملی

در بند ۸-۲-۱ پیش‌نویس، شورای عالی فضای مجازی به عنوان یگانه مرجع سیاست‌گذار و راهبر حوزه حکمرانی فضای مجازی معرفی شده است. این سند بر اعمال نظارت بر مصوبات نهادهای بخشی از سوی شورای عالی و از طریق مرکز ملی تأکید دارد و از سلب صریح صلاحیت‌های موازی سایر دستگاه‌ها سخن می‌گوید.

اختیار ایجاد هرگونه نهاد جدید در حوزه حکمرانی فضای مجازی نیز به صورت انحصاری برای شورای عالی و مجلس شورای اسلامی در نظر گرفته شده است. این موضوع نشان می‌دهد که ساماندهی نهادی و غیرفعال‌سازی نهادهای موازی مانند ستاد ساماندهی فضای مجازی، از محورهای اصلی این سند است.

نقش مجلس و فرآیند نظارتی

سند نقش مجلس را حذف‌شده نمی‌داند، بلکه اصلاحات ساختاری برای افزایش تمرکز مجلس بر قانون‌گذاری را پیشنهاد می‌کند. تقویت ظرفیت کارشناسی دستگاه‌های اجرایی برای تدوین لوایح و جلوگیری از انفعال مجلس به دلیل وجود شورای عالی، از اهداف این تفکیک است.

در ساختار پیشنهادی، مرکز ملی فضای مجازی مسئول هماهنگی و پیگیری اجرای تصمیمات است. ماده ۱۰ پیش‌نویس، مسئولیت نظارت مؤثر، رصد مستمر و پایش هماهنگ را نیز بر عهده این مرکز می‌گذارد و موظف است هر شش ماه گزارش ارزیابی اجرای سند را به شورای عالی ارائه و به صورت عمومی منتشر کند.

پیامدها و مکانیسم‌های اجرایی

دستگاه‌های مسئول موظفند گزارش عملکرد تفصیلی خود را هر شش ماه به مرکز ملی تحویل دهند. مرکز ملی باید سالانه اثربخشی هنجاری و کارکردی سند را ارزیابی کند و در صورت شناسایی خلأهای قانونی، پیشنهادهای اصلاحی را برای تصویب به مرجع وضع سند ارائه دهد.

اگر دستگاهی در اجرای تکالیف خود تأخیر کند یا مفاد سند را نقض کند، مرکز ملی باید موضوع را به دستگاه‌های نظارتی گزارش دهد. مسئولیت خسارات مادی و معنوی ناشی از تأخیر، نقض یا ترک فعل بر عهده بالاترین مقام دستگاه مربوطه گذاشته شده است. این تمرکز وظایف پرسش‌هایی درباره ارزیابی مستقل عملکرد مرکز ملی ایجاد کرده است.