بازار طلا و سکه در ۱۷ آبان ۱۴۰۵؛ کاهش قیمت طلا و سکه

در بازار امروز ۱۷ آبان ۱۴۰۵ قیمت طلا ۱۸ عیار به ۲۵ میلیون و ۲۱۷ هزار تومان رسید. نیم سکه کاهش ۴ میلیونی داشت اما سکه امامی اندک رشد کرد.

در روز چهارشنبه ۱۷ آبان ۱۴۰۵ ، بازار طلا و سکه شاهد یک روند نزولی کلی بود که نسبت به آخرین معاملات پایان هفته گذشته، کاهش قابل توجهی را ثبت کرد. این افت قیمت در حالی رخ داد که معامله‌گران با احتیاط بیشتری وارد بازار شدند و تقاضا برای خرید کاهش یافت. این تغییر روند نشان‌دهنده نوسانات لحظه‌ای ارزش پول در برابر طلای جهانی و عوامل داخلی اقتصادی است که بر قیمت‌گذاری آثار فلز زرد تاثیر مستقیم دارد.

کاهش قیمت طلا ۱۸ عیار و نیم سکه

بهای هر گرم طلای ۱۸ عیار در پایان معاملات روز چهارشنبه ۱۷ آبان ۱۴۰۵ به عدد دقیق ۲۵ میلیون و ۲۱۷ هزار تومان رسید. این رقم نشان‌دهنده کاهش حدوداً ۸۰۰ هزار تومانی نسبت به قیمت‌های پیشین در همان روز است. همچنین بهای هر قطعه نیم سکه بهار آزادی نیز با کاهش چهار میلیون تومانی مواجه شد و بر روی نرخ ۱۳۵ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان تثبیت گردید. این افت قیمت برای نیم سکه، یکی از شاخص‌های اصلی کاهش ارزش سکه‌های کوچک در این بازه زمانی محسوب می‌شود.

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عملکرد متفاوت سکه تمام امامی و بهار آزادی

برخلاف طلا و نیم سکه، سکه امامی روند صعودی جزئی را تجربه کرد. بهای هر قطعه سکه امامی در پایان معاملات امروز چهارشنبه ۱۷ آبان ۱۴۰۵ به رقم ۲۵۷ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان رسید. این افزایش قیمت معادل حدود ۷۰۰ هزار تومان است که نشان‌دهنده تقاضای نسبی برای این نوع سکه در میان سرمایه‌گذاران است. در مقابل، سکه تمام بهار آزادی با افت شدیدتری همراه بود و قیمت هر قطعه آن به ۲۴۸ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان سقوط کرد که این کاهش حدود هفت میلیون تومانی را نشان می‌دهد.

قیمت‌گذاری ربع سکه و سایر اوراق طلا

بازار ربع سکه نیز تحت تاثیر کاهش قیمت‌ها قرار گرفت و ارزش هر قطعه آن به ۷۱ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان کاهش یافت. این کاهش قیمت به میزان حدود سه میلیون تومان برای هر قطعه ربع سکه، نشان‌دهنده فشار فروش در این رده از سکه‌های طلا است. در کنار این موارد، سایر اوراق طلا و سکه نیز در کانال‌های پایین‌تری نسبت به روزهای گذشته معامله شدند. این همبستگی قیمت‌ها نشان می‌دهد که کاهش ارزش در بازار طلا متمرکز بوده و به صورت کلی در تمام ابعاد بازار احساس می‌شود.

تاثیر عوامل خارجی و داخلی بر قیمت‌ها

بررسی‌ها نشان می‌دهد که نوسانات ارز و قیمت‌های جهانی طلا از مهم‌ترین عوامل موثر بر تعیین نرخ در بازارهای داخلی ایران هستند. با این حال، در روز ۱۷ آبان ۱۴۰۵، عوامل داخلی و روانی بازیگران بازار نقش پررنگ‌تری در ایجاد این کاهش قیمت ایفا کردند. معامله‌گران با انتظار برای تحولات آتی، از خریدهای سنگین خودداری کردند که این موضوع باعث شد تا عرضه بر تقاضا غلبه پیدا کند. این وضعیت موقتی می‌تواند فرصتی برای خریداران بلندمدت باشد.

پیش‌بینی روند آینده بازار سکه و طلا

با توجه به داده‌های موجود، پیش‌بینی می‌شود که نوسانات بازار تا پایان هفته ادامه یابد. برخی از تحلیل‌گران احتمال حرکت قیمت دلار به سمت کانال ۲۶۶ هزار تومانی را در روزهای آینده مطرح کرده‌اند که می‌تواند تاثیر مستقیمی بر قیمت طلا داشته باشد. بنابراین، معامله‌گران باید با دقت بالا و توجه به آخرین اخبار اقتصادی، تصمیمات سرمایه‌گذاری خود را در روز دوشنبه ۱۸ آبان ۱۴۰۵ اتخاذ کنند. ثبات یا نوسان بیشتر در این بازار به عوامل متعددی بستگی دارد که باید به صورت روزانه پایش شوند.