در این تحلیل، تغییرات قیمت خودروها در ایران نه بهعنوان یک افزایش یکپارچه، بلکه بهعنوان بازتنظیم تدریجی ساختار قیمتها در طبقات مختلف بازار بررسی میشود. خودروهای اقتصادی حساسترین بخش市场 هستند و نوسان بیشتری دارند، در حالی که خودروهای میانرده از ثبات بیشتری برخوردارند و خودروهای اتوماتیک و SUV تحت تأثیر هزینه فناوری و نرخ ارز هستند. تأکید بر بررسی همزمان درصد و اثر ریالی تغییرات و ارتباط این تحولات با شرایط کلان اقتصادی کشور است.
بازار خودرو ایران در این روزها مورد توجه زیاد قرار گرفته و تغییرات قیمتهای مختلف در بخشهای گوناگون این بازار دشمن تحلیل سادهای است. بررسیها نشان میدهد که افزایش قیمتها یک دايرة یکپارچه و همسان نبوده، بلکه نوعی بازتنظیم طبقهای در ساختار قیمتها در حال رخ دادن است.
در پایینترین سطح، خودروهای اقتصادی قرار دارند که بیش از以往的 حساسیتهای بازار را نشان میدهند و بیشترین نوسان را تجربه میکنند. دلیل این امر این است که فاصله قیمت فروش و هزینه واقعی جایگزینی در این خودروها بیشتر بوده و هرگونه اصلاح قیمتی با شدت بیشتری خود را نشان میدهد. در لایه بعد، خودروهای میانرده مانند تارا و دنا که ستون اصلی فروش خودروسازان را تشکیل میدهند، از ثبات بیشتری برخوردارند.
بخشی از این ثبات به افزایشهای قبلی بازمیگردد و بخش دیگر ناشی از تلاش برای حفظ تعادل در پرتیراژترین بخش بازار است. در بالاترین سطح بازار، خودروهای اتوماتیک، محصولات جدیدتر و خودروهای SUV و مونتاژی قرار دارند که هزینه تولید بالاتری دارند و قیمت آنها بیشتر تحت تأثیر نرخ ارز، شرایط واردات و هزینه تأمین قطعات است.
تحلیل دقیق بازار mandates بررسی همزمان درصد تغییرات و اثر ریالی آنهاست، زیرا افزایش چند درصدی در یک خودروی گرانقیمت ممکن است از نظر ریالی بزرگتر از افزایش دو رقمی خودروی ارزانتر باشد. همچنین این تحولات را نمیتوان از شرایط کلان اقتصاد کشور جدا کرد و باید آن را بهعنوان تعدیل تدریجی فاصله میان قیمتها و واقعیتهای اقتصادی در سالهای اخیر در نظر گرفت.
در نتیجه، بازار خودرو در حال بازآرایی تدریجی ساختار خود است و نمیتوان آن را با یک عدد یا درصد ساده توصیف کرد. این روند نشان میدهد که هر گروه از خودروها بر اساس سطح فناوری، قیمت پایه و هزینه تولید مسیر متفاوتی را طی میکند و نهایتاً بخشی از یک تصویر بزرگتر از تحولات اقتصادی کشور است
بازار خودرو تغییرات قیمت خودرو خودروهای اقتصادی خودروهای میانرده خودروهای اتوماتیک تحلیل بازار تورم هزینه تولید نرخ ارز بازتنظیم بازار
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
اکستریم TXL تلفیقی از ظرافت و قدرتاکستریم یک بار دیگر آخرین نوآوری خود، TXL را عرضه می کند، وسیله نقلیه ای که برای فراتر از خواسته های راننده مدرن طراحی شده است. XTRIM TXL یک SUV است که قدرت، تجمل و پیشرفت تکنولوژی را ترکیب می کند و برای کسانی ساخته شده است که ماشین خود را چیزی فراتر از یک وسیله حمل و نقل می دانند.
Read more »
عضو جدید باشگاه خودروهای فوق لوکس میباخدر جریان برگزاری رویداد مهم پبل بیچ، یک مرسدس بنز میباخ جدید که نه یک لیموزین کشیده است و نه یک SUV غولپیکر، رونمایی شد.
Read more »
فروش ۸۰۰ دستگاه تویوتا کمری فقط در یک روزدر میان محبوبیت بیش از حد شاسیبلندها و SUV ها و مرگ سدانهای مختلف در دنیای امروز خودرو، همچنان یک سدان به شکل با شکوهی به حضور خود در بازار ادامه میدهد.
Read more »
SUV پرآپشن چینی ارزانتر از پژو ۲۰۷شاسیبلند جدید خودروساز چینی جیلی از سری گلکسی با نام استارشیپ ۷ معرفی شد.
Read more »
اکستریم وی ایکس: حس 'آرامش' با فضای داخلی هوشمنددر بازار SUV های لوکس، برند اکستریم با محصول شاخص خود، یعنی وی ایکس (VX)، توانسته است جاه طلبی و قدرت خود را در زمینه خودروسازی پیشرفته به خوبی به نمایش بگذارد.
Read more »
Mannheim'da Bir Araçla Saldırı Sonucu Ölüm ve YaralılarAlman polisi, Mannheim şehrinde bir SUV aracının insanların üzerine çarpması sonucu en az bir kişinin hayatını kaybettiğini ve birkaç kişinin yaralandığını duyurdu.
Read more »