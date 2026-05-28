بازار خودرو در شرایطی است که خریداران با احتیاط بیشتری عمل می‌کنند و فروشندگان نیز به نقدشوندگی دارایی خود می‌اندیشند.

بازار خودرو در مسیر نزولی حرکت می‌کند و نشانه‌ای از بازگشت تقاضای موثر در معاملات دیده نمی‌شود. تداوم سیگنال‌های مثبت سیاسی و کاهش انتظارات تورمی در کنار افزایش عرضه از سوی فروشندگان ، بازار را در فاز اصلاحی نگه داشته‌اند.

در چنین شرایطی، خریداران با احتیاط بیشتری عمل می‌کنند و فروشندگان نیز بیش از گذشته به نقدشوندگی دارایی خود می‌اندیشند. بررسی روند دادوستدها نشان می‌دهد دامنه کاهش قیمت‌ها در بدنه بازار ادامه یافته و نوسانات نقطه‌ای در برخی خودروها پررنگ‌تر از روزهای قبل شده است. در چنین شرایطی، افت روزانه قیمت در برخی خودروهای داخلی تا ۳ درصد و در مدل‌های مونتاژی تا ۸ درصد ثبت شده است.

این تفاوت معنادار نشان می‌دهد بخش مونتاژی به دلیل رشد شدیدتر قیمت‌ها در هفته‌های گذشته، اکنون با فشار اصلاحی بیشتری مواجه شده و فروشندگان این گروه برای جذب مشتری ناچار به انعطاف بیشتری در قیمت‌گذاری شده‌اند. اطلس اتوماتیک نسبت به روز گذشته 60 میلیون تومان ارزان شد تا امروز با نرخ یک میلیارد و 820 میلیون تومان مورد توجه فعالان بازار قرار گیرد.

از سوی دیگر، شاهین اتوماتیک G کاهش بهای 35 میلیون تومانی را پشت سر گذاشت تا در روز جاری با نرخ 2 میلیارد و 435 میلیون تومان در بازار آزاد عرضه شود. ری‌را افت بهای 60 میلیون تومانی را تجربه کرد و در روز جاری روی شاخص سه میلیارد و 420 میلیون تومان ایستاد.

از طرف دیگر، تارا دستی V1 نسبت به روز گذشته 22 میلیون تومان ارزان شد تا امروز با نرخ یک میلیارد و 983 میلیون تومان مورد معامله قرار گیرد. ام‌وی‌ام X77 (الیت) نسبت به روز معاملاتی گذشته 420 میلیون تومان ارزان شد تا در روز جاری با نرخ پنج میلیارد و 50 میلیون تومان در پلتفرم‌های آنلاین خرید و فروش خودرو آگهی شود.

از سوی دیگر، آریزو 8 افت بهای 300 میلیون تومانی را تجربه کرد و به نرخ معاملاتی 6 میلیارد و 490 میلیون تومان سقوط کرد. لاماری اکو افت بهای 210 میلیون تومانی را پشت سر گذاشت و به نرخ معاملاتی چهار میلیارد و 270 میلیون تومان رسید. از طرف دیگر، لاماری ایما نسبت به روز گذشته 70 میلیون تومان ارزان شد تا امروز با بهای پنج میلیارد و 560 میلیون تومان در بنگاه‌های معاملاتی عرضه شود.

میان محصولات مونتاژی سایر شرکت‌ها، پیکاپ فوتون (اتوماتیک) نسبت به روز گذشته 150 میلیون تومان ارزان شد و با نرخ 6 میلیارد و 200 میلیون تومان به معاملات روز جاری رسید. از سوی دیگر، کی‌ام‌سی T8 نسبت به روز معاملاتی پیشین 140 میلیون تومان عقب‌نشینی کرد تا در روز جاری با نرخ چهار میلیارد و 640 میلیون تومان معامله شود





