پرویز قلیچ‌خانی، بازیکن ایران، تنها بازیکن تاریخ فوتبال ایران است که سه بار به صورت متوالی قهرمان جام ملت‌های آسیا شده و با وجود وجود در تمام پست‌ها بدرخشد، بازوبند کاپیتانی تیم ملی را به بازو بسته است. نکته قابل توجه در مورد او، این است که یکی از نمادهای فوتبال مدرن ایران در دهه ۱۳۴۰ و ۱۳۵۰ بوده است. همچنین، بزرگ‌ترین حسرتش، بازی در جام جهانی بود.

پرویز قلیچ‌خانی ، چهره تاریخی فوتبال ایران و یکی از بزرگ‌ترین تاریخ این رشته ورزشی ساعاتی قبل در حومه پاریس جان به جان آفرین تسلیم کرد.

قلیچ‌خانی متولد سال ۱۳۲۴ و در ۸۲ سالگی پس از ماه‌ها تحمل بیماری از دنیا رفت. او تنها بازیکن تاریخ فوتبال ایران است که سه بار به صورت متوالی قهرمان جام ملت‌های آسیا شده است.

در دوران ۱۷ ساله فوتبالش در باشگاه‌های کیان، تاج، پاس، عقاب، دارایی، پرسپولیس و سن خوزه ارث‌کوئک بازی کرده و به جز قهرمانی در جام ملت‌ها، سابقه صعود به دو المپیک (مونیخ و مونترال)، قهرمانی رقابت‌های باشگاهی و حضور در تیم منتخب آسیا و همچنین بردن عنوان مرد سال فوتبال ایران را در کارنامه دارد. مرگ او در روز دوم خرداد در بیمارستان حومه پاریس اتفاق افتاد





