بارش پراکنده و کاهش دما در فارس؛ شاخص آلودگی شیراز ناسالم شد

بر اساس پیش‌بینی اداره هواشناسی فارس، در دوشنبه و سه‌شنبه ۱۱ و ۱۲ آبان شاهد رگبار باران و رعد و برق هستیم. شاخص آلودگی هوا در شیراز برای گروه‌های حساس ناسالم است.

رئیس اداره پیش‌بینی هواشناسی فارس اعلام کرد که در ساعات بعدازظهر دوشنبه ۱۱ آبان و سه‌شنبه ۱۲ آبان، احتمال وقوع رگبارهای پراکنده باران به همراه رعد و برق و وزش باد در سراسر استان فارس وجود دارد. این تغییرات جوی با کاهش تدریجی دما از شامگاه دوشنبه همراه خواهد بود. در مقابل، روز چهارشنبه ۱۳ آبان شرایط جوی در این استان پایدار و بدون بارش پیش‌بینی می‌شود. با این حال، نگرانی اصلی این روز مربوط به کیفیت هوا در کلان‌شهرهاست.

وضعیت آلایندگی هوای شیراز در چهارشنبه

محمد علیزاده، رئیس اداره پیش‌بینی هواشناسی فارس، با اشاره به تحلیل آخرین خروجی‌های مدل‌های پیش‌بینی وضعیت هوا، توضیح داد که در ساعات صبح روز چهارشنبه ۱۳ آبان، شاخص آلودگی هوا در شیراز و سایر مناطق پرجمعیت استان به محدوده ناسالم برای گروه‌های حساس خواهد رسید. این گروه‌های آسیب‌پذیر شامل خردسالان، سالمندان، مادران باردار و همچنین افرادی هستند که به بیماری‌های قلبی و ریوی مبتلا می‌باشند. مسئولان هواشناسی توصیه می‌کنند این گروه‌های حسدار در ساعات اوج آلودگی از خروج غیرضروری خودداری کنند.

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ثبت گرم‌ترین و سردترین دماهای استان

بر اساس گزارش‌های دریافتی از ایستگاه‌های سینوپتیک استان فارس، در شبانه‌روز گذشته دژگاه دهرم با دمای ۳۷ درجه سانتی‌گراد گرم‌ترین نقطه این استان بوده است. در مقابل، دشت نمدان در شهرستان اقلید با ثبت دمای ۲ درجه سانتی‌گراد به عنوان سردترین منطقه استان فارس شناخته شده است. این تفاوت دمایی قابل توجه میان مناطق مختلف استان نشان‌دهنده تنوع اقلیمی فارس است که در پیش‌بینی‌های کوتاه‌مدت نیز لحاظ شده است.

روند دمایی در شیراز و کاهش تدریجی دما

دمای هوای شهر شیراز در بازه زمانی یادشده در حوالی بیشینه ۲۸ درجه و کمینه ۱۰ درجه سانتی‌گراد ثبت شده است. با توجه به اعلامیات اداره هواشناسی، از شامگاه دوشنبه ۱۱ آبان به‌تدریج کاهش دما را در استان تجربه خواهیم کرد. این روند کاهشی دما با رشد ابرها و ورود جبهه هوایی همراه است که باعث ایجاد شرایط جوی متغیر در ساعات بعدازظهر روزهای دوشنبه و سه‌شنبه می‌شود.