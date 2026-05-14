قهرمان لالیگا از شورای شهر بارسلونا درخواست کرده اجازه استفاده دوباره از ورزشگاه المپیک لوئیس کمپانیس، معروف به مونتجوئیک، را در نیمفصل اول فصل ۲۸-۲۰۲۷ دریافت کند.
این درخواست بهعنوان اقدامی احتیاطی مطرح شده، چون پروژه عظیم بازسازی نوکمپ همچنان ادامه دارد. بارسلونا بین فصلهای ۲۴-۲۰۲۳ و ۲۵-۲۰۲۴ بازیهایش را در مونتجوئیک برگزار میکرد و در ابتدای این فصل هم مدتی بین آن ورزشگاه و ورزشگاه یوهان کرویف جابهجا شد، تا اینکه سرانجام در ماه نوامبر دوباره به نوکمپ برگشت. با وجود تمام این بیثباتیها، عملکرد خانگی بارسا فوقالعاده بوده و این تیم در لالیگای این فصل هر ۱۸ بازی خانگیاش را برده است.
اولین بازی بارسلونا پس از بازگشت به نوکمپ مقابل اتلتیک بیلبائو با ظرفیت ۴۵ هزار نفری برگزار شد و این ظرفیت در ماه مارس به ۶۲ هزار نفر افزایش پیدا کرد. باشگاه برنامه دارد ظرفیت ورزشگاه را بهتدریج بیشتر کند؛ بهطوری که تا پایان امسال حدود ۸۰ هزار نفر بتوانند وارد ورزشگاه شوند و تا آوریل ۲۰۲۷، نوکمپ با ظرفیت کامل ۱۰۵ هزار نفری آماده شود.
اما یکی از پیچیدهترین مراحل پروژه بازسازی قرار است در تابستان ۲۰۲۷ آغاز شود؛ مرحلهای که شامل نصب سقف جدید ورزشگاه خواهد بود. طبق برآوردهای باشگاه، اجرای این بخش بین چهار تا پنج ماه زمان میبرد و همین موضوع باعث نگرانی بارسلونا شده؛ چون ممکن است در ماههای ابتدایی فصل ۲۸-۲۰۲۷ نتواند در نوکمپ میزبانی کند. سقف جدید قرار است یکی از مهمترین ویژگیهای نوکمپ مدرن باشد.
در طراحی آن، یک سازه عظیم کابلی برای پوشش کامل سکوها، همراه با پنلهای خورشیدی و سیستم جمعآوری آب باران در نظر گرفته شده است. هرچند این جابهجایی دوباره میتواند برای باشگاهی که بین سالهای ۲۰۲۳ تا ۲۰۲۵ حدود دو سال و نیم دور از ورزشگاه اصلیاش بوده، دردسرساز باشد، اما مدیران بارسا معتقدند نتیجه نهایی ارزش این سختیها را خواهد داشت.
نوکمپ جدید قرار است بزرگترین ورزشگاه اروپا از نظر ظرفیت باشد و حتی یکی از گزینههای اصلی میزبانی فینال جام جهانی ۲۰۳۰ محسوب میشود. البته هنوز تصمیم نهایی درباره میزبان فینال گرفته نشده و ورزشگاه سانتیاگو برنابئوی رئال مادرید و ورزشگاه ۱۱۵ هزار نفری حسن دوم در کازابلانکای مراکش هم از رقبای اصلی نوکمپ هستند.
