بارش پراکنده در خراسان رضوی تا ۲۱ آبان و افزایش تدریجی دما

هواشناسی خراسان رضوی پیش‌بینی می‌کند که بارش‌های پراکنده تا ۲۱ آبان ادامه دارد، در حالی که از ۲۲ آبان صعودی دمای روزانه آغاز خواهد شد.

دکترین مقامات هواشناسی خراسان رضوی به تازگی اعلام کردند که ادامه بارش پراکنده در نقاط مختلف استان تا روز پنجشنبه ۲۱ آبان ادامه خواهد داشت، در حالی که از جمعه ۲۲ آبان روند افزایش تدریجی دمای روزانه آغاز می‌شود.

بارش‌های پراکنده در استان تا ۲۱ آبان

کارشناس مرکز پیش‌بینی، محمد سمیر، شناسایی کرد که در روزهای سوم و چهارم آبان، احتمال بارش پراکنده هنوز در نیمه شرقی استان معتبر است. این بارش‌ها در ارتفاعات و مناطق کوهستانی ممکن است همراه با مه و کاهش دید افقی باشد.

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بر اساس گزارش، از اواسط روز پنجشنبه ۲۱ آبان، ساعات بعدازظهر تا اواخر وقت، بارش‌های سطحی در سطح استان رخ می‌دهد و در ارتفاعات ممکن است به شکل باران و برف ظاهر شود.

تغییرات دمایی از ۲۲ تا ۲۴ آبان

خبرگزاری، با بیان دقیق، گفت که از روز جمعه ۲۲ آبان تا یکشنبه ۲۴ آبان، با افزایش تدریجی دمای روزانه، نرخ تغییرات دما در استان به تدریج صعودی خواهد شد، در حالی که هوای سرد شبانه همچنان قدیمی باقی می‌ماند.

در این مدت، دمای مشهد در نوسان بین ۳ تا ۱۱ درجه در بود؛ در عین حال، بیشترین بارش به میزان ۶ میلی‌متر بر سر ایستگاه کلات گزارش شد.

مقایسه نقطه‌های سرد و گرم استان

اطلاعات جدید نشان می‌دهد که در شب گذشته، ایستگاه‌های هواشناسی خوشاب و نیشابور حداکثر حداقل دمای ۲ درجه زیر صفر را ثبت کردند؛ دردهی دیگر، خلیل‌آباد و مه‌ولات حداکثر دمای ۲۲ درجه را گزارش دادند.

این نقاط، نشان می‌دهد که در گام‌های آینده، سطوح هوای سرد در زیر صفر و گرمای مرتبط با پارا لاکتیک در سطح بالای ۲۰ درجه به‌درستی مد نظر بگیرند.

آینده پیش بینی شده باد و بارش در خراسان رضوی

خبرگزاری با توجه به مدل‌های پیش‌بینی، انتظار دارد که در روزهای ۲۵-۳۰ آبان، بروز بارش‌های متجزئی در مناطق جنوب و غرب استان مشاهده شود؛ در کنار تغییرات هفتگی در دما و رطوبت هوا.

متهمان این تغییرات، به‌السر، برامشند به تنظیم سیاست‌های انرژی و تأمین مالی برای پوشش کم در فصول سردارانه هستند و در انتشار‌ از زمان می‌شود.