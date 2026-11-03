بارسلونا مقابل استون ویلا؛ آزمون راهبرد فلیک و امید امری

دیدار حساس لیگ قهرمانان اروپا بین بارسلونا و استون ویلا در نیوکمپ. بررسی عملکرد هانسی فلیک پس از شکست‌ها و روند بی‌نقص اونای امری در آستانه تقابل سخت.

دیدار تیم‌های باشگاه فوتبال بارسلونا و باشگاه فوتبال استون ویلا در چارچوب هفته چهارم مرحله لیگ رقابت‌های لیگ قهرمانان اروپا برگزار می‌شود. این مسابقه مهم سه‌شنبه شب در ورزشگاه نیوکمپ در شهر بارسلونا برگزار خواهد شد. بازیکنان هر دو تیم برای کسب امتیازات حیاتی در گروه خود وارد میدان می‌شوند.

بازگشت بارسلونا پس از شکست‌های پیاپی

تیم بارسلونا پس از شروع قدرتمند در فصل ۲۰۲۶-۲۰۲۷ و ثبت چند رکورد تاریخی، در دو مسابقه مهم متوالی با شکست روبرو شد. شاگردان هانسی فلیک ابتدا در لیگ قهرمانان اروپا با نتیجه چهار بر دو مغلوب پاری سن ژرمن شدند. سپس در هفته دهم لالیگا، ال کلاسیکو را با نتیجه دو بر یک به رئال مادرید واگذار کردند.

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با این حال، بازیکنان بارسلونا شنبه گذشته با پیروزی قاطع شش بر یک مقابل الافسی آلاوس به مسیر برد بازگشتند. این نتیجه باعث شد تا سرمربی آلمانی و بازیکنانش با شرایط روحی بهتری آماده دیدار اروپایی شوند. رافینیا از جمله ستارگان بازگشت یافته در این بازی بود که توانست دو بار دروازه حریف را باز کند.

وینگر برزیلی که دو مسابقه را به دلیل غیبت از دست داده بود، در دیدارهای مقابل پاری سن ژرمن و رئال مادرید موفق به گلزنی نشده بود. رافینیا با این دو گل، آمار فصل خود را به ۱۷ گل و سه پاس گل در ۱۲ مسابقه رساند. او بار دیگر به یکی از امیدهای اصلی خط حمله بارسلونا تبدیل شده است.

شروع بی‌نقص استون ویلا در اروپا

در سوی مقابل، تیم استون ویلا تحت هدایت اونای امری عملکرد بسیار موفق و بی‌نقصی در فصل جاری لیگ قهرمانان اروپا داشته است. نماینده انگلیس در سه مسابقه ابتدایی خود مقابل کلوب بروژ، فنرباغچه و وایکینگ به پیروزی رسیده است.

استون ویلا با کسب ۹ امتیاز کامل از سه بازی، بدون شکست به نیوکمپ سفر می‌کند. این روند صعودی برای سرمربی اسپانیایی و بازیکنانش بسیار ارزشمند است و امید به ادامه موفقیت‌ها را در اروپا افزایش داده است. تیم اونای امری تا این مقطع از فصل موفق شده راه خود را در رقابت‌های اروپایی هموار کند.

اما شرایط استون ویلا در لیگ برتر انگلیس متفاوت بوده است. این تیم در رده نهم جدول قرار دارد و در آخرین مسابقه خود با نتیجه یک بر یک مقابل فولام متوقف شد. تقابل با بارسلونا در نیوکمپ، دشوارترین آزمون اروپایی استون ویلا تا این مقطع از فصل خواهد بود. این مسابقه می‌تواند روند پیروزی‌های متوالی شاگردان امری را به چالش بکشد.

ترکیب احتمالی و نقش کلیدی بازیکنان

تحلیل‌گران نشان می‌دهند که حضور بازیکنان کلیدی در خط حمله هر دو تیم، سرنوشت این دیدار را تعیین خواهد کرد. هانسی فلیک روی ترکیب حمله‌ای خود با تکیه بر رافینیا و لامین یامال حساب ویژه‌ای باز کرده است. از طرفی اونای امری نیز به تجربه و تاکتیک‌های دفاعی-حمله‌ای تیم خود اتکا دارد.

در لیست تیم بارسلونا برای این مسابقه، اسامی خوان گارسیا، ژوائو کانسلو، جرارد مارتین، پائو کوبارسی، آلخاندرو بالده، پدری، رودری، فرمین لوپس، لامین یامال، آنتونی گوردون و رافینیا دیده می‌شود. این ترکیب نشان از اعتماد فلیک به بازیکنان جوان و باانرژی تیم دارد.

در سوی دیگر، تیم استون ویلا با حضور سوزوکی، متی کش، ویکتور لیندلوف، پائو تورس، یان ماتسن، بوباکار کامارا، ژوائو گومس، جان مک‌گین، مانزامبی، امیلیانو بوئندیا و نیکلاس جکس وارد میدان خواهد شد. حضور نیکلاس جکس در خط حمله می‌تواند خطر بزرگی برای دفاع بارسلونا ایجاد کند. دیدار سه‌شنبه شب سرنوشت هر دو تیم را در گروه تعیین خواهد کرد.