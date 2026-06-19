بارسلونا در آستانه جذب خورخه سالیناس، مدافع جوان راسینگ سانتاندر

بارسلونا پس از گوردون، دومین خرید تابستانی خود را نهایی میکند. خورخه سالیناس، مدافع ۱۹ ساله، به زودی به جمع آبیاناریها میپیوندد.
بارسلونا پس از به خدمت گرفتن آنتونی گوردون، اکنون در آستانه نهایی کردن دومین خرید تابستانی خود برای فصل ۲۷-۲۰۲۶ است. بر اساس گزارش اسپورت، خورخه سالیناس ، مدافع ۱۹ ساله راسینگ سانتاندر ، خرید جدید آبیاناریها خواهد بود.
سالیناس یکی از مهرههای کلیدی تیمش در راه صعود به لالیگا بود و در ۳۳ بازی موفق به ثبت ۷ پاس گل شد. عملکرد درخشان او توجه تیمهای اسپانیایی و انگلیسی زیادی را جلب کرد، اما تمایل خود بازیکن برای حضور در کمپ نو و نقشآفرینی ایجنت او، خورخه مندس، مسیر این انتقال را هموار کرد. مدیریت ورزشی بارسلونا به رهبری دکو این انتقال را یک فرصت عالی در بازار میداند.
سالیناس بازیکنی چندپسته است که در این فصل به عنوان مدافع چپ بازی کرده، اما توانایی بازی در پست مدافع میانی چپپا را نیز دارد. با توجه به بندهای قراردادی، فسخ قرارداد او به دلیل دقایق بازی در تیم اصلی در حال حاضر ۸ میلیون یورو است، اما از اول ژوئیه این رقم به ۱۶ میلیون یورو افزایش مییابد. به همین دلیل بارسلونا اصرار دارد تا کار را قبل از ۳۰ ژوئن تمام کند.
باشگاه کاتالانی تلاش میکند با گنجاندن چند بازیکن تیم دوم خود در این معامله، مبلغ نقدی پرداختی را کاهش دهد. سالیناس با این شرط به بارسلونا پاسخ مثبت داده است که در پیشفصل زیر نظر هانسی فلیک کار کند و فصل آینده عضوی از تیم اصلی باشد.
البته جذب این ملیپوش زیر ۱۹ سال اسپانیا، مانع از تلاش بارسلونا برای خرید دائمی ژائو کانسلو نخواهد شد؛ مربیان تیم همچنان کانسلو را به دلیل توانایی بازی در هر دو سمت دفاع میخواهند. با حضور سالیناس، کانسلو، کنده و بالده، لیست مدافعان کناری بارسا تکمیلتر میشود و این در حالی است که هانسی فلیک، جرارد مارتین را بیشتر یک مدافع میانی در نظر میگیرد. ترافیک موجود در این پست احتمالاً منجر به خروجیهای دیگری در طول تابستان خواهد شد
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