یکشنبهشب، تمام نگاهها به ورزش گاه نیوکمپ خواهد بود؛ بارسلونا در خانه خود از رئال مادرید میزبانی میکند. این بازی سرنوشت قهرمان این فصل لالیگا را تعیین خواهد کرد.
اگر بارسلونا در این دیدار شکست نخورد، برای اولین بار در تاریخ، جشن قهرمانی را مستقیماً مقابل رقیب دیرینه برپا میکند. بارسلونا در حال حاضر ۱۱ امتیاز از رئال مادرید پیش است. تنها چهار بازی تا پایان فصل باقی مانده و ۱۲ امتیاز ممکن برای کسب کردن وجود دارد. آمارها نشان میدهند که شانس قهرمانی بارسلونا ۹۹.۸۷ درصد است.
در مقابل، رئال مادرید تنها ۰.۱۳ درصد شانس برای رسیدن به جام دارد
