رئیس مرکز ملی پیشبینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا ضمن اشاره به بارش باران در ارتفاعات کشور نسبت به وزش باد شدید تا خیلی شدید و خیزش گردوخاک در برخی کوهستانهای ایران هشدار داد. صادق ضیاییان با اشاره به پیشبینی جوی مناطق کوهستانی کشور طی پنجشنبه و جمعه ( ٣١ اردیبهشت و اول خرداد ماه) اظهار کرد: نفوذ تدریجی سامانه بارشی از سمت غرب و شمال غرب پیش از ظهر پنجشنبه و گسترش آن به ارتفاعات البرز و شمال شرق، افزایش ابر همراه با وزش باد شدید، وقوع رگبار و رعدوبرق و مه آلودگی به همراه کاهش دید، احتمال رخداد تگرگ، وجود مخاطره سقوط و پرتاب، وقوع کولاک و کاهش دید در مناطق پوشیده از برف قلههای مرتفع و احتمال ریزش سنگ پیشبینی میشود.
وی در ادامه گفت: شدت بارشها بعدازظهر و شب در ارتفاعات اردبیل و البرز غربی شامل ارتفاعات استانهای گیلان و غرب مازندران و ارتفاعات خراسان رضوی رخ خواهد داد که منجر به وقوع رگبار شدید و جاری شدن سیلاب موقتی از شیبهای کوهستانی و طغیان رودخانههای فصلی میشود. طی جمعه (اول خردادماه) تداوم بارشها برای ارتفاعات شمال غرب، دامنه و ارتفاعات البرز و ارتفاعات شمال شرق همراه با وزش باد شدید و خیلی شدید، ابرناکی و مه آلودگی و کاهش دید افقی و عمودی، وقوع رگبار و رعدوبرق و احتمال تگرگ پیشبینی میشود.
شدت بارشها طی جمعه، بهصورت منطقهای در ارتفاعات اردبیل و خراسان شمالی پیشبینی میشود که میتواند منجر به جاری شدن سیلاب و روانآب همچنین طغیان رودخانههای فصلی منطقه شود. در سایر مناطق کشور بهویژه نیمه شرقی، بخشهای مرکزی کشور و ارتفاعات زاگرس، وزش باد، گاهی وزش باد شدید مهمترین پدیده جوی است که در مناطق مستعد منجر به خیزش گردوخاک میشود.
وی درباره وضعیت جوی ارتفاعات شمال تهران طی دو روز پایانی هفته اظهارکرد: پنجشنبه در اوایل روز آسمان صاف تا نیمه ابری، بهتدریج همراه با وزش باد شدید، افزایش ابر و رگبار و رعدوبرق و احتمال تگرگ و تداوم این شرایط جوی در بعضی ساعات جمعه پیشبینی میشود
