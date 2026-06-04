بابی تمبلینگ، اسطوره چلسی درگذشت

بابی تمبلینگ، رکورددار سابق گلزنی چلسی و یکی از بزرگترین اسطوره‌های این باشگاه، در سن ۸۴ سالگی درگذشت. او ۲۰۲ گل برای چلسی به ثمر رساند و تا سال ۲۰۱۳ رکورددار بود.

بابی تمبلینگ ، یکی از بزرگترین اسطوره ‌های باشگاه چلسی و رکورددار سابق گلزنی این تیم، در سن ۸۴ سالگی درگذشت . او که از سال ۱۹۵۹ تا ۱۹۷۰ برای چلسی بازی کرد، در ۳۷۰ بازی موفق به زدن ۲۰۲ گل شد که تا مه ۲۰۱۳ رکورد باشگاه محسوب می‌شد تا اینکه فرانک لمپارد آن را شکست.

تمبلینگ در نخستین بازی خود برای چلسی در ۱۷ سالگی گلزنی کرد و به سرعت به یکی از محبوب‌ترین بازیکنان تاریخ باشگاه تبدیل شد. او در سال ۱۹۶۵ نقش کلیدی در قهرمانی چلسی در جام اتحادیه انگلیس داشت و در فینال برابر لسترسیتی گل زد. همچنین در فینال جام حذفی ۱۹۶۷ مقابل تاتنهام گلزنی کرد، هرچند تیمش شکست خورد. تمبلینگ سه بار نیز پیراهن تیم ملی انگلیس را پوشید.

او پس از ترک چلسی در سال ۱۹۷۰ به کریستال پالاس پیوست و سپس دوران بازیگری خود را در جمهوری ایرلند به پایان رساند. باشگاه چلسی در بیانیه‌ای رسمی اعلام کرد: "باشگاه فوتبال چلسی با نهایت تأسف یکی از افسانه‌ای‌ترین بازیکنان تاریخ خود را از دست داده است. بابی تمبلینگ در ۸۴ سالگی درگذشت. صمیمانه‌ترین تسلیت خود را به خانواده و دوستان او در این روزهای سخت ابراز می‌کنیم.

" تمبلینگ در سال‌های پایانی زندگی خود با بیماری زوال عقل دست و پنجه نرم می‌کرد و در شهر کورک ایرلند سکونت داشت. او پس از بازنشستگی از فوتبال، هدایت تیم‌های کورک سلتیک، کورک سیتی و کراسهاون را بر عهده داشت و تأثیر عمیقی بر فوتبال ایرلند گذاشت. هواداران چلسی همیشه تمبلینگ را با عشق و احترام یاد می‌کنند.

بنر "تمبلینگ ۲۰۲" در ورزشگاه استمفوردبریج و سالنی که به افتخار او نام‌گذاری شده بود، نماد ارادت باشگاه و هواداران به این اسطوره است. باشگاه کراسهاون نیز در پیامی او را "یک اسطوره واقعی و مهم‌تر از آن، انسانی فوق‌العاده" توصیف کرد. میراث بابی تمبلینگ در تاریخ فوتبال انگلیس و باشگاه چلسی برای همیشه جاودانه خواهد ماند





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