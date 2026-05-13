ایکر کاسیاس در مورد بازگشت ژوزه مورینیو به رئال مادرید واکنش نشان داد

ایکر کاسیاس، دروازه‌بان سابق رئال مادرید، در مورد شایعات بازگشت ژوزه مورینیو به این تیم واکنش نشان داد و عقیده خود را درباره سرمربی احتمالی فصل آینده بیان کرد.

ایکر کاسیاس در شبکه اجتماعی ایکس، به موضوع داغ این روزهای رئال مادرید و احتمال بازگشت دشمنش ژوزه مورینیو به نیمکت واکنش نشان داد. دروازه‌بان سابق رئال نمی‌خواست فرصت اظهارنظر درباره سرمربی احتمالی فصل آینده را از دست بدهد.

شایعات همچنان ادامه دارند و همه شواهد گویای این است که بازگشت مورینیو بیش از هر زمان دیگری محتمل به نظر می‌رسد. قرارداد این سرمربی پرتغالی در پایان سال به اتمام می‌رسد و او می‌تواند به عنوان مربی آزاد راهی برنابئو شود. به گزارش ورزش سه، از نظر ایکر کاسیاس، این گزینه مناسبی برای نیمکت مادرید نیست. او معتقد است انتخاب یک مربی دیگر، بهترین تصمیم ممکن خواهد بود.

او در حساب ایکس خود با صراحت تمام نوشت: «او را در رئال مادرید نمی‌خواهم» و حتی صفحه باشگاه را هم روی این پست تگ کرد. ایکر مقدس که متقاعد شده مدیران باشگاه نباید سراغ این گزینه بروند، در ادامه نوشت: «فکر می‌کنم مربیان دیگری هستند که صلاحیت بیشتری برای هدایت باشگاه محبوب زندگی من دارند. » با وجود این مخالفت، دروازه‌بان اسبق رئال اعتراف کرد که مورینیو مربی خوبی است.

او پیش از آنکه روشن کند هیچ مسئله شخصی پشت این اظهارات نیست، اذعان کرد: «او به نظر من یک حرفه‌ای تمام‌عیار است. » ایکر که گویا می‌خواست کمی از زهر توییت اولش بکاهد در ادامه نوشت: «من هیچ مشکلی با مورینیو ندارم. این فقط یک نظر شخصی است و نه هیچ چیز دیگر. » انتقاد از وضعیت فعلی رئال مادرید کاسیاس فراتر از بحث سرمربی، دیدگاه خود را درباره وضعیت اخیر رئال مادرید هم بیان کرد.

دو فصل اخیر برای لوس بلانکوس از نظر کسب جام چندان موفقیت‌آمیز نبوده و همین اساس استدلال او را تشکیل می‌دهد. در حساب رسمی کاسیاس می‌خوانیم: «وقتی رئال مادرید ۲ فصل را بدون کسب جام سپری می‌کند، این جای نگرانی دارد. » این اظهارات جنجال زیادی به پا کرده است، چرا که کروس، یکی دیگر از بازیکنان سابق رئال مادرید هم دقیقا همین نظر را داشت.

با این حال، ستاره آلمانی با انتقاداتی که این دروازه‌بان اسپانیایی با آن‌ها روبرو شده، مواجه نشد. به همین دلیل اسطوره کهکشانی‌ها مجبور شد پست دیگری منتشر کند. او توضیح داد: «نظر من که ۹۹ درصد کپی نظر کروس است، توسط بخش خاصی از مادریدیستاهای افراطی و بخشهای تاریک هواداری مورد حمله قرار می‌گیرد. این دنیای شبکه‌های اجتماعی واقعا حیرت‌انگیز است





EtemadOnline / 🏆 9. in İR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Reyal Madrid Jose Mourinho Return Free Agent Coach Opinion Criticism Viewpoint Football

United States Latest News, United States Headlines