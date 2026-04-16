اینفانتینو: حضور ایران در جام جهانی ۲۰۲۶ قطعی است؛ ورزش باید جدا از سیاست باشد

رئیس فیفا، جیانی اینفانتینو، با قاطعیت بر حضور تیم ملی ایران در جام جهانی ۲۰۲۶ تأکید کرد و خواستار جدایی ورزش از سیاست شد. این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که تنش‌های سیاسی اخیر گمانه‌زنی‌هایی را درباره احتمال غیبت ایران در این رقابت‌ها به وجود آورده بود.

جیانی اینفانتینو ، رئیس فدراسیون بین‌المللی فوتبال ( فیفا )، با قاطعیت بر حضور تیم ملی فوتبال ایران در رقابت‌های جام جهانی ۲۰۲۶ تأکید ورزید.

اینفانتینو اعلام کرد که تیم ملی ایران جواز حضور در بزرگترین رویداد فوتبال جهان را کسب کرده است و جایگاه آن در جام جهانی آینده تثبیت شده است.

وی با تأکید بر اینکه صلاحیت ورزشی باید همواره مبنای تصمیم‌گیری‌ها باشد، از مقامات خواست تا از تأثیرگذاری پیچیدگی‌های سیاسی بر این موضوع جلوگیری کنند.

رئیس فیفا در بخشی از اظهارات خود گفت: تیم ملی ایران قطعاً در جام جهانی حضور خواهد داشت. ما امیدواریم که تا آن زمان شرایط آرام‌تر شده باشد، چرا که این امر به طور قطع به نفع همه خواهد بود، اما ایران باید در این مسابقات شرکت کند، زیرا نماینده مردم خود است.

ایران مجوز حضور در جام جهانی را کسب کرده و بازیکنانش مشتاقانه منتظر به میدان رفتن هستند.

اینفانتینو همچنین بار دیگر بر لزوم حفظ استقلال ورزش از حوزه سیاست صحه گذاشت و توضیح داد: ورزش باید از سیاست جدا باقی بماند. ما در خلاء زندگی نمی‌کنیم و از واقعیت‌های جهان آگاهیم، اما وظیفه ما این است که پل‌های ارتباطی را بسازیم و حفظ کنیم، حتی اگر برخی این باور را نداشته باشند.

این موضع‌گیری فیفا در حالی مطرح می‌شود که تنش‌های اخیر بین‌المللی، به ویژه در منطقه، و همچنین برخی اظهارات جنجالی، گمانه‌زنی‌هایی را در مورد احتمال محرومیت یا عدم حضور تیم ملی ایران در جام جهانی به وجود آورده بود.

در پی این گمانه‌زنی‌ها، احمد دنیامالی، وزیر ورزش و جوانان، تأکید کرده بود که اگر ایران در جام جهانی حاضر شود، آمریکا مسئول تأمین امنیت تیم ملی ایران خواهد بود.

این صحبت‌ها نشان‌دهنده حساسیت بالای شرایط پیرامون حضور ایران در رویدادهای بین‌المللی است و تأکید رئیس فیفا بر قطعی بودن حضور ایران، گامی مهم در جهت اطمینان‌بخشی به جامعه ورزشی و هواداران فوتبال است.

فیفا همواره تلاش کرده است تا از ورزش به عنوان عاملی برای ایجاد وحدت و دوستی در سطح جهانی استفاده کند و معتقد است که درهای ورزش باید به روی همه باز باشد.

این فدراسیون بین‌المللی به خوبی از نقش ورزش در ایجاد امید و اتحاد در جوامع آگاه است و می‌خواهد اطمینان حاصل کند که هیچ کشوری به دلیل مسائل سیاسی از این فرصت محروم نشود.

تعهد فیفا به اصول حرفه‌ای و ورزشی، حتی در مواجهه با فشارهای بیرونی، از اهمیت بالایی برخوردار است و این موضوع بار دیگر در بیانات اینفانتینو به وضوح نمایان شد.

حضور ایران در جام جهانی تنها یک موضوع ورزشی نیست، بلکه نمادی از روح مقاومت و اراده ملی است و فیفا با تأکید بر این حضور، به این پیام مهم جهانی نیز اذعان دارد.

همچنین، موضوع مذاکرات احتمالی یا نیاز به اطمینان‌بخشی در خصوص امنیت تیم ملی ایران، موضوعی است که به طور جدی پیگیری می‌شود و بیانات وزیر ورزش نشان‌دهنده آمادگی ایران برای حضور مشروط است.

با این حال، موضع قاطع اینفانتینو مبنی بر قطعی بودن حضور ایران، بار سنگینی را از دوش فدراسیون فوتبال ایران و جامعه ورزشی برداشته است.

این اقدام فیفا می‌تواند به ایجاد ثبات و آرامش در فضای فوتبال ایران کمک کند و تمرکز را به سمت آماده‌سازی تیم برای رقابت‌های پیش رو سوق دهد.

اهمیت جدا انگاشتن ورزش از سیاست، یک اصل بنیادین در منشور المپیک و اساسنامه فیفا نیز محسوب می‌شود و این فدراسیون تلاش دارد تا با پایبندی به این اصول، فضای سالم و رقابتی را برای همه کشورها فراهم آورد.

نگرانی‌ها از تأثیر احتمالی تنش‌های سیاسی بر حضور تیم ملی ایران در جام جهانی ۲۰۲۶، باعث شد تا جامعه فوتبال و رسانه‌ها به شدت تحولات را رصد کنند.

اظهارات صریح جیانی اینفانتینو، رئیس فیفا، نه تنها این گمانه‌ها را رد کرد، بلکه بر تعهد فیفا به اصل بی‌طرفی و حاکمیت معیارهای ورزشی تأکید نمود.

وی با قاطعیت اعلام داشت که تیم ملی ایران در جام جهانی آینده حاضر خواهد بود و این حضور بر اساس شایستگی‌های ورزشی و بدون در نظر گرفتن ملاحظات سیاسی میسر خواهد شد.

رئیس فیفا با اشاره به اینکه تیم ملی ایران سهمیه حضور در این رقابت‌ها را کسب کرده است، گفت: ایران باید شرکت کند، زیرا نماینده مردم خود است و بازیکنان این تیم مشتاقانه منتظر به میدان رفتن در جام جهانی هستند.

اینفانتینو بر اهمیت جدایی ورزش از سیاست به عنوان یک اصل اساسی تأکید کرد و افزود: ما در کره زمین زندگی می‌کنیم و از تحولات سیاسی آگاهیم، اما فیفا نقش خود را در حفظ و ایجاد پل‌های ارتباطی از طریق ورزش ایفا خواهد کرد.

این موضع‌گیری مهم در حالی اتخاذ شده است که گمانه‌زنی‌هایی در مورد تأثیر تجاوز اخیر آمریکا و رژیم صهیونیستی به ایران و اظهارات دونالد ترامپ بر حضور ایران در جام جهانی وجود داشت.

در این راستا، احمد دنیامالی، وزیر ورزش و جوانان، نیز اعلام کرده بود که آمریکا باید امنیت تیم ملی ایران را برای حضور در جام جهانی تضمین کند.

این سخنان نشان‌دهنده حساسیت اوضاع و ضرورت تأمین امنیت ورزشکاران در عرصه‌های بین‌المللی است.

فیفا همواره تلاش کرده است تا ورزش را به عنوان عاملی برای اتحاد و صلح جهانی معرفی کند و این رویکرد در بیانات اینفانتینو نیز به وضوح مشهود است.

تأکید بر حضور ایران در جام جهانی، نشان‌دهنده درک فیفا از نقش ورزش به عنوان ابزاری برای بیان هویت ملی و ایجاد حس غرور و امید در میان مردم است.

این فدراسیون بر این باور است که رقابت‌های ورزشی باید فضایی برای نمایش استعدادها و تبادل فرهنگی باشند و نباید صحنه کشمکش‌های سیاسی قرار گیرند.

تصمیم فیفا مبنی بر قطعی دانستن حضور ایران، پاسخی محکم به تلاش‌ها برای سیاسی کردن ورزش و تلاشی برای حفظ تمامیت و استقلال میادین ورزشی است.

این موضع‌گیری می‌تواند به کاهش تنش‌ها و اطمینان‌بخشی به جامعه ورزشی ایران کمک کند و فدراسیون فوتبال ایران را قادر سازد تا با تمرکز بیشتری بر آماده‌سازی تیم ملی، خود را برای این رویداد مهم جهانی آماده کند.

به این ترتیب، ورزش بار دیگر ثابت می‌کند که می‌تواند فراتر از مرزهای سیاسی عمل کرده و پیام‌آور صلح و دوستی باشد.





