سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اعلام کرد ارائه اینترنت پرو صرفاً با مجوز برای کسب‌وکارها مجاز است و در حال بررسی تخلفات اپراتورها در این زمینه است. این اطلاعیه در پی گزارش‌های مردمی صادر شده است.

سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ایران در اطلاعیه‌ای مهم، به شفاف‌سازی موضوع ارائه خدمات اینترنت پرو و برخورد با تخلف ات اپراتورهای ارتباطی پرداخته است.

این اطلاعیه در پی دریافت گزارش‌های متعدد از سوی شهروندان و نگرانی‌های ایجاد شده در خصوص نحوه ارائه این خدمت، صادر شده است. بر اساس این اطلاعیه، دسترسی به اینترنت پرو، که به عنوان یک سرویس با سرعت و کیفیت بالاتر معرفی می‌شود، به طور رسمی و قانونی تنها برای کسب‌وکارها و با اخذ مجوز از مراجع ذی‌صلاح قابل ارائه است.

هدف از این محدودیت، تضمین پایداری و کیفیت ارتباطات برای بخش‌های اقتصادی و تجاری کشور است که نیازمند پهنای باند و سرعت بالاتری برای انجام فعالیت‌های خود هستند. سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی تاکید کرده است که هرگونه ارائه اینترنت پرو به اشخاص حقیقی و خارج از چارچوب‌های قانونی، تخلف محسوب می‌شود و با خاطیان برخورد قاطع خواهد شد.

این سازمان همچنین از اپراتورهای ارتباطی خواسته است که به طور دقیق به مفاد و چارچوب‌های مصوبه مربوطه پایبند باشند و از هرگونه اقدامی که منجر به ایجاد ابهام یا سوء استفاده شود، خودداری کنند. در حال حاضر، بررسی‌های لازم در خصوص تخلفات احتمالی برخی از اپراتورها در حال انجام است و گزارش‌های مربوطه در دست جمع‌آوری و ارائه به مراجع قضایی و نظارتی می‌باشد.

این اقدام نشان‌دهنده جدیت سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در حفظ حقوق مصرف‌کنندگان و جلوگیری از هرگونه تخلف در حوزه ارتباطات است. این سازمان همواره بر اهمیت ارائه خدمات با کیفیت و مطابق با استانداردهای قانونی تاکید داشته و در این راستا، نظارت مستمر بر عملکرد اپراتورهای ارتباطی را در دستور کار خود قرار داده است.

انتظار می‌رود با اجرای دقیق این مقررات، شاهد بهبود کیفیت خدمات اینترنت پرو برای کسب‌وکارها و جلوگیری از سوء استفاده از این خدمت باشیم. همچنین، این اقدام می‌تواند به تقویت اعتماد عمومی به اپراتورهای ارتباطی و سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی کمک کند. لازم به ذکر است که سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی از شهروندان و کسب‌وکارها خواسته است که در صورت مشاهده هرگونه تخلف در ارائه خدمات اینترنت پرو، مراتب را به این سازمان گزارش دهند.

این سازمان از طریق درگاه‌های ارتباطی مختلف، آماده دریافت گزارش‌ها و رسیدگی به شکایات می‌باشد. این شفاف‌سازی و برخورد با تخلفات، گامی مهم در راستای ارتقای سطح خدمات ارتباطی و حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان در کشور محسوب می‌شود. سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی همچنین در اطلاعیه خود، به اهمیت رعایت قوانین و مقررات در حوزه ارتباطات تاکید کرده و از تمامی فعالان این حوزه خواسته است که به تعهدات قانونی خود عمل کنند.

این سازمان بر این باور است که رعایت قوانین و مقررات، زمینه را برای توسعه پایدار و سالم صنعت ارتباطات فراهم می‌کند و به نفع تمامی ذینفعان خواهد بود. در پایان، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی از همکاری و همراهی شهروندان و کسب‌وکارها در این زمینه قدردانی کرده و اطمینان داده است که با جدیت به وظایف قانونی خود عمل خواهد کرد.

این سازمان متعهد است که با ارائه خدمات با کیفیت و نظارت دقیق بر عملکرد اپراتورهای ارتباطی، رضایت حداکثری کاربران را جلب کند و به توسعه صنعت ارتباطات در کشور کمک کند. این موضوع نشان می‌دهد که سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به طور فعال در حال نظارت بر بازار ارتباطات است و به سرعت به شکایات و گزارش‌های مردمی رسیدگی می‌کند. این امر، نشان‌دهنده تعهد این سازمان به حفظ حقوق مصرف‌کنندگان و ارائه خدمات با کیفیت است.

همچنین، این اقدام می‌تواند به عنوان یک هشدار به سایر اپراتورهای ارتباطی باشد تا از هرگونه تخلف در ارائه خدمات خودداری کنند و به قوانین و مقررات پایبند باشند





