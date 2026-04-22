تحلیلی بر پیامدهای اقتصادی و اجتماعی سیاست اینترنت طبقاتی و تأثیر آن بر فروپاشی کسب‌وکارهای خرد و افزایش نارضایتی‌های عمومی در سایه فشارهای اقتصادی.

به طنز می‌گویند جامعه‌شناسی پس از سال‌ها تحقیق پیرامون علل طلاق، به نتیجه‌ای ساده اما تأمل‌برانگیز رسیده است: عامل اصلی طلاق، ازدواج است. این کنایه به خوبی وضعیت تصمیم‌گیری در حوزه حکمرانی اینترنت را توصیف می‌کند. مسئولان امر به جای واکاوی دقیق ریشه‌های اعتراضات و حل بحران‌های زیربنایی، ابزارهای ارتباطی را هدف قرار داده و تصور می‌کنند با قطع دسترسی عمومی در مقاطع حساس، صورت مسئله را پاک کرده‌اند.

این در حالی است که برهان اصلی اعتراضات نه در فضای مجازی، بلکه در بطن فشارهای معیشتی و ناامیدی اجتماعی نهفته است. طرح اخیر برای ارائه اینترنت طبقاتی و بدون فیلتر به دسته‌ای خاص از کسب‌وکارها، فراتر از یک تبعیض آشکار، به معنای نادیده گرفتن ماهیت زیست‌بوم کسب‌وکارهای دیجیتال است. تصمیم‌گیران با نگاهی تقلیل‌گرایانه می‌پندارند که مشتریان کسب‌وکارهای آنلاین مانند کارمندان مطیع ادارات هستند که می‌توان با یک بخشنامه آن‌ها را از بسترهای جهانی به پلتفرم‌های داخلی منتقل کرد. اما واقعیت این است که بازاری که طی سه دهه با خون دل و توسط بخش خصوصی شکل گرفته، اکنون در حال فروپاشی است. زیست‌بوم دیجیتال بدون دسترسی به مخاطب جهانی و بازارهای بین‌المللی، مانند فروشگاهی بزرگ در یک مرکز خرید متروکه است که هیچ مراجعه‌کننده‌ای ندارد. این سیاست‌ها تنها به سود اپراتورها و ایجاد رانت برای اقلیتی خاص ختم می‌شود و نتیجه‌ای جز تعمیق شکاف طبقاتی و نارضایتی گسترده به همراه نخواهد داشت. در حالی که ادعا می‌شود اینترنت عامل ناامنی ملی است، حقیقت این است که آنچه امنیت را متزلزل می‌کند، بیکاری گسترده و فروپاشی معیشت میلیون‌ها نفر است که از دی‌ماه تاکنون در اثر محدودیت‌ها به خاک سیاه نشسته‌اند. بحران بیکاری که به واسطه تعطیلی کسب‌وکارهای کوچک و متوسط و تعدیل نیروها ایجاد شده، اکنون به یکی از بزرگترین تهدیدات علیه امنیت ملی تبدیل شده است. صندوق‌های بیمه بیکاری تهی شده‌اند و فشار زندگی در اردیبهشت‌ماه به اوج خود می‌رسد. در شرایطی که اقتصاد کشور بیش از هر زمان دیگری به تنفس مصنوعی فضای مجازی برای بقای کارگاه‌های کوچک نیاز دارد، اصرار بر اینترنت طبقاتی و فیلترینگ گسترده، نشانی از ناپختگی تصمیم‌گیران است. سازماندهی اعتراضات به هیچ‌وجه وابسته به اینترنت عمومی نبوده و نیست و ابزارهای ارتباطی مخفی همواره راه خود را پیدا می‌کنند. جایگزین هوشمندانه برای این وضعیت، افزایش امنیت زیرساخت‌ها به جای مسدودسازی است. سیاست فعلی نه تنها مانع نارضایتی نمی‌شود، بلکه خود به یکی از محرک‌های اصلی خشم عمومی تبدیل شده است؛ خشم لشکری از بیکاران که روزبه‌روز بر تعدادشان افزوده می‌شود و آینده‌ای برای معیشت خود متصور نیستند





