ایمان خدری از مسجدسلیمان، بازداشت‌های متعدد و گزارش‌های تکان‌دهنده از شکنجه با شوکر الکتریکی و ضرب‌وشتم را منتشر کرد. جزئیات پرونده و اتهامات جدید.

ایمان خدری ، شهروند معترض اهل مسجدسلیمان ، با انتشار روایتی مفصل در صفحه اینستاگرام خود، از شکنجه ‌های جسمی و روانی شدید در جریان بازداشت‌های اخیر توسط نیروهای امنیتی پرده برداشت. او مدعی است که ماموران با استفاده از شوکرهای الکتریکی و ضرب‌وشتم‌های هدفمند، قصد داشتند با شکستن دندان‌های او، آثار خشونت را به یک تصادف با موتورسیکلت نسبت دهند.

جزئیات فیزیکی و روانی شکنجه در بازداشت

خدری در متن خود شرح می‌دهد که نیروهای امنیتی در شب ۱۴ اسفند ۱۴۰۳ با یورش به خانه‌اش در محله نمره یک مسجدسلیمان، بدون هیچ مقاومتی از سوی او، به ضرب‌وشتم و تازیانه‌کشی رویه پیدا کردند. او توضیح می‌دهد که ماموران شوکرهای برقی را مستقیماً روی کلیه‌ها و پاهایش قرار دادند و در حالی که او به دلیل درد شدید در آستانه بیهوشی قرار داشت، با مشت به صورتش کوبیدند.

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این فشارهای فیزیکی منجر به شکستن دندان‌های خدری شد. او در روایت خود نقل قول می‌کند که یکی از ماموران پس از دیدن وضعیت زخمی صورتش پرسید چه اتفاقی افتاده است و وقتی خدری پاسخ داد که آن‌ها در حال شکنجه هستند، مامور با انکار و تمسخر گفت: "یادت باشه تو با موتور تصادف کردی!"

علاوه بر خشونت فیزیکی، خدری به رفتارهای تحقیرآمیز ماموران نیز اشاره کرده است. او مدعی است که چند نفر از مأموران او را روی زمین انداختند و با اعمالی که آن را "خارج از عرف انسانی" می‌داند، تلاش کردند روحیه او را بشکنند. در مسیر انتقال به اهواز، یکی از ماموران از او خواست که آن‌ها را ببخشد زیرا روزه بوده‌اند و مجبور به استفاده از زور شده‌اند که خدری این درخواست را با کنایه "روزتون قبول باشه" پاسخ داد.

سوابق بازداشت و اتهامات امنیتی علیه ایمان خدری

پرونده قضایی این شهروند مسجدسلیمانی ریشه در بازداشت قبلی او در تاریخ ۲۲ فروردین ۱۴۰۲ در شهرستان ایذه دارد. در آن زمان، پرونده به شعبه دوم بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب ایذه ارجاع شد و اتهاماتی مانند "عضویت در گروه‌های معاند نظام" و "فعالیت تبلیغی علیه نظام" علیه او مطرح گردید. خدری پس از آن به زندان شیبان اهواز منتقل شد و در شهریور ۱۴۰۲، پس از ۱۳۸ روز بازداشت بلاتکلیف، به سلول انفرادی منتقل شد.

گزارش‌های منتشر شده در آن دوران نشان می‌دهد که درخواست‌های بازبینی قرار بازداشت موقت او دو بار توسط مرجع رسیدگی‌کننده رد شده است. همچنین شایعات و گزارش‌هایی درباره دوختن لب‌های او به عنوان روشی برای جلوگیری از بیان شکایات یا درخواست‌های حقوقی، در فضای رسانه‌ای منتشر شده بود که خدری در این گزارش جدید به تبعات روانی این اقدامات اشاره می‌کند.

بازداشت دوم خدری در پی حمایت از فعالان صنفی معلمان خوزستان صورت گرفت. او پیش از آن با ایستادن در خیابان و نگه داشتن پلاکاری که نام‌های "کوکب بداغی"، "پیروز نامی"، "علی کروشات" و "سیامک صادقی چهرازی" را شامل می‌شد، خواستار توجه به وضعیت معلمان معترض شده بود. این اقدام منجر به یورش ماموران اطلاعات سپاه به منزل خانوادگی‌اش و بازداشت مجدد او شد.

تبعات حقوقی، انتقال به زندان آبادان و وضعیت فعلی

پس از بازداشت دوم، خدری ابتدا به بازداشتگاه اطلاعات سپاه اهواز منتقل گردید و سپس در تاریخ ۲۹ اسفند ۱۴۰۳ به زندان آبادان فرستاده شد. خبرگزاری هرانا در مهر ۱۴۰۴ گزارش داد که او همچنان به مدت بیش از هفت ماه در بازداشت موقت و بلاتکلیف در این زندان نگهداری می‌شود.

در پرونده جدید خدری، اتهامات مطرح شده شامل "تلاش برای برهم زدن نظم عمومی" و "اقدام علیه امنیت کشور از طریق ارتباط با رسانه‌های مخالف نظام" است. این اتهامات نشان‌دهنده تلاش نهادهای قضایی برای پیگرد قانونی فعالیت‌های مدنی و صنفی او در بستر اعتراضات معلمان است.

خدری در بخش پایانی روایت خود به پیامدهای بلندمدت روانی این تجربه‌های تلخ اشاره کرده است. او می‌گوید تا ماه‌ها پس از بازداشت‌ها، در زندان دچار کابوس‌های شدید مربوط به شکنجه و ترس از دستگیری ناگهانی توسط ماموران بوده و این فشارهای روانی ادامه دارد. این گزارش جدید، لایه‌های تازه‌ای از خشونت سیستماتیک و نحوه پوشاندن آثار آن توسط نهادهای امنیتی را آشکار می‌سازد.