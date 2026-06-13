ایلان ماسک، موسس و مدیرعامل شرکت تسلا، با انتشار تصویری در شبکه اجتماعی ایکس، به امنیت جریان انرژی در تنگه هرمز و اهمیت آن در اقتصاد جهانی، اشاره کرد.
در حالی که نگاهها در هفتههای اخیر به تنشهای خاورمیانه و سرنوشت تنگه هرمز دوخته شده، انتشار یک تصویر طنزآمیز از سوی ایلان ماسک در شبکه اجتماعی ایکس با واکنشهای گستردهای روبهرو شده است.
این تصویر که عنوان «برنامه راهبردی بلندمدت کسبوکار» بر بالای آن نقش بسته، مجموعهای از مفاهیم پرزرقوبرق دنیای فناوری و مدیریت از جمله «هوش مصنوعی»، «تحلیل داده»، «شبکه عصبی»، «ذخیرهسازی ابری»، «تفکر خلاقانه» و «چشمانداز ۲۰۴۰» همچون سازهای عظیم روی هم قرار گرفتهاند. اما نکته اصلی جایی آشکار میشود که این بنای پیچیده تنها بر یک پایه کوچک استوار است؛ پایهای که با فلش به «تنگه هرمز» اشاره دارد.
پیام نهفته در این کاریکاتور از نگاه بسیاری از تحلیلگران روشن است: هرچقدر شرکتهای بزرگ، دولتها و سرمایهگذاران درباره آینده هوش مصنوعی، تحول دیجیتال و برنامههای توسعهای چند دهه آینده سخن بگویند، همچنان یکی از مهمترین پایههای اقتصاد جهانی به امنیت جریان انرژی در تنگه هرمز وابسته است
ایلان ماسک تصویر طنزآمیز تنگه هرمز امنیت جریان انرژی اقتصاد جهانی