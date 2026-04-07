نماینده دائم ایران در سازمان ملل از چین و روسیه به خاطر وتوی پیش‌نویسی که به زعم وی، قصد داشت تجاوز را مشروعیت بخشد، قدردانی کرد. ایروانی همچنین از مواضع کشورهای کلمبیا و پاکستان تشکر کرد و از استاندارد دوگانه برخی کشورها در قبال ایران انتقاد نمود.

ایروانی در نشست شورای امنیت اظهار داشت: از جمهوری خلق چین و فدراسیون روسیه به‌خاطر رفتار مسئولانه، رویکرد سازنده و اعمال حق وتو به نحوی کاملاً منطبق با اصول منشور سازمان ملل متحد، قدردانی عمیق خود را ابراز می‌داریم. اقدام امروز آنها مانع شد که شورای امنیت مورد سوءاستفاده قرار گیرد و تجاوز مشروعیت یابد.

به گزارش تسنیم، نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل افزود: ما همچنین از کشورهای کلمبیا و پاکستان که با رأی ممتنع، پیامدهای جدی این پیش‌نویس برای صلح و ثبات منطقه را به رسمیت شناختند، قدردانی و تشکر می‌کنیم. سفیر جمهوری اسلامی ایران نزد سازمان ملل تصریح کرد: در مقابل، کسانی که از این پیش‌نویس حمایت کردند، ترجیح دادند مسئولیت را متوجه ایران کنند در حالی که در برابر جنایات جنگی جاری و حملات جنایت‌کارانه و تروریستی ایالات متحده و اسرائیل علیه غیرنظامیان و زیرساخت‌های حیاتی در ایران سکوت اختیار کردند. وی تاکید کرد: مواضع و رأی آنها امروز بازتاب استاندارد دوگانه آشکار است. این امر شکاف عمیقی میان تعهد اعلام‌شده آنها به منشور سازمان ملل متحد و حقوق بشردوستانه بین‌المللی با رفتار عملی‌شان را آشکار می‌سازد. چنین کاربرد گزینشی از اصول حقوقی نه تنها اعتبار آنها را تضعیف می‌کند، بلکه حسن نیت آنها در استناد به حقوق بین‌الملل و منشور سازمان ملل متحد را نیز مورد تردید جدی قرار می‌دهد.\ایروانی همچنین در ادامه سخنان خود به انتقاد از کشورهایی پرداخت که از پیش‌نویس مورد بحث حمایت کرده بودند. وی با اشاره به سکوت این کشورها در قبال جنایات جنگی و حملات تروریستی علیه ایران، این رویکرد را نشان‌دهنده استاندارد دوگانه و تناقض در رفتار آنها دانست. ایروانی تصریح کرد که این کشورها با این اقدام، اعتبار خود را در زمینه پایبندی به حقوق بین‌الملل زیر سوال برده‌اند. وی افزود: این کشورها به جای محکوم کردن تجاوز و حمایت از صلح و ثبات، ترجیح دادند با سکوت خود، به نوعی از متجاوز حمایت کنند و مسئولیت را متوجه قربانی نمایند. ایروانی تاکید کرد که جمهوری اسلامی ایران همواره از اصول منشور سازمان ملل متحد حمایت می‌کند و به دنبال راه‌حل‌های مسالمت‌آمیز برای اختلافات است.\ایروانی در بخش دیگری از سخنان خود به اهمیت نقش شورای امنیت در حفظ صلح و امنیت بین‌المللی اشاره کرد. وی با قدردانی از عملکرد چین و روسیه در این زمینه، خواستار همکاری بیشتر کشورهای عضو شورا برای جلوگیری از سوءاستفاده از این نهاد بین‌المللی شد. ایروانی تصریح کرد که شورای امنیت باید به عنوان یک مرجع بی‌طرف و عادل برای حل و فصل منازعات عمل کند و از هرگونه اقدامی که منجر به تضعیف این جایگاه شود، پرهیز نماید. وی همچنین بر ضرورت پایبندی به اصول حقوق بین‌الملل و حقوق بشردوستانه در تمامی اقدامات شورای امنیت تاکید کرد و خواستار شفافیت بیشتر در تصمیم‌گیری‌های این شورا شد. ایروانی در پایان سخنان خود، بر تعهد جمهوری اسلامی ایران به حفظ صلح و امنیت جهانی و همکاری با سایر کشورها در این زمینه تاکید کرد





