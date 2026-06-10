سایت جهانی GOAL در گزارشی به رده‌بندی تیم‌های جام جهانی ۲۰۲۶ بدون توجه به رنکینگ فیفا پرداخته که در این رده‌بندی اسپانیا با وجود مشکلات مصدومیت لامین یامال همچنان در صدر قرار گرفته است و بعد از اسپانیا تیم‌های آرژانتین و فرانسه فینالیست‌های دور قبل جام جهانی در رده‌های دوم و سوم ایستاده‌اند. در این رده‌بندی طبق نظر نویسندگان کارلو آنچلوتی برزیل را به جمع ۱۰ تیم برتر بازگردانده در حالی که تیم ملی امریکا پیش از آغاز بزرگ رقابت‌ها با نمایش‌های اخیر خود رتبه بهتری به دست آورده است.

یک رسانه خارجی در مورد تیم ملی ایران نوشت: پس از قرعه‌کشی مناسب در کنار بلژیک، مصر و نیوزیلند، آنها می توانند برای اولین‌بار در هفتمین تلاش خود از مرحله گروهی صعود کنند.

سایت جهانی GOAL در گزارشی به رده‌بندی تیم‌های جام جهانی ۲۰۲۶ بدون توجه به رنکینگ فیفا پرداخته که در این رده‌بندی اسپانیا با وجود مشکلات مصدومیت لامین یامال همچنان در صدر قرار گرفته است و بعد از اسپانیا تیم‌های آرژانتین و فرانسه فینالیست‌های دور قبل جام جهانی در رده‌های دوم و سوم ایستاده‌اند. در این رده‌بندی طبق نظر نویسندگان کارلو آنچلوتی برزیل را به جمع ۱۰ تیم برتر بازگردانده در حالی که تیم ملی امریکا پیش از آغاز بزرگ رقابت‌ها با نمایش‌های اخیر خود رتبه بهتری به دست آورده است





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