سایت جهانی GOAL در گزارشی به ردهبندی تیمهای جام جهانی ۲۰۲۶ بدون توجه به رنکینگ فیفا پرداخته که در این ردهبندی اسپانیا با وجود مشکلات مصدومیت لامین یامال همچنان در صدر قرار گرفته است و بعد از اسپانیا تیمهای آرژانتین و فرانسه فینالیستهای دور قبل جام جهانی در ردههای دوم و سوم ایستادهاند. در این ردهبندی طبق نظر نویسندگان کارلو آنچلوتی برزیل را به جمع ۱۰ تیم برتر بازگردانده در حالی که تیم ملی امریکا پیش از آغاز بزرگ رقابتها با نمایشهای اخیر خود رتبه بهتری به دست آورده است.
یک رسانه خارجی در مورد تیم ملی ایران نوشت: پس از قرعهکشی مناسب در کنار بلژیک، مصر و نیوزیلند، آنها می توانند برای اولینبار در هفتمین تلاش خود از مرحله گروهی صعود کنند.
سایت جهانی GOAL در گزارشی به ردهبندی تیمهای جام جهانی ۲۰۲۶ بدون توجه به رنکینگ فیفا پرداخته که در این ردهبندی اسپانیا با وجود مشکلات مصدومیت لامین یامال همچنان در صدر قرار گرفته است و بعد از اسپانیا تیمهای آرژانتین و فرانسه فینالیستهای دور قبل جام جهانی در ردههای دوم و سوم ایستادهاند. در این ردهبندی طبق نظر نویسندگان کارلو آنچلوتی برزیل را به جمع ۱۰ تیم برتر بازگردانده در حالی که تیم ملی امریکا پیش از آغاز بزرگ رقابتها با نمایشهای اخیر خود رتبه بهتری به دست آورده است
تیم ملی ایران جام جهانی ۲۰۲۶ ردهبندی تیمهای جام جهانی فیفا کارلو آنچلوتی برزیل تیم ملی امریکا
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
قیمت نفت اندکی افزایش یافت اما افزایش محدود شده استقیمت نفت در ابتدای معاملات روز سهشنبه اندکی افزایش یافت؛ هر بشکه نفت برنت به 94 دلار و 38 سنت و WTI به 91 دلار و 41 سنت رسید. این افزایش پس از افزایش 5 درصدی در جلسه قبلی به دلیل حملات اسرائیل علیه ایران و درگیریهای لبنان، با اعلام پایان عملیات نظامی ایران تا حدی متوقف شد. تحلیلگران معتقدند بازار در حال قیمتگذاری عدم قطعیت است و آتشبس ممکن است پایدار نباشد. ت谈判های صلح و بازگشایی تنگه هرمز نیز در افزایش قیمت نفت مؤثر بودهاند.
Read more »
ورودی آب به سدهای کشور ۷۶ درصد افزایش یافت و ذخایر ۳۳ درصد رشد کرده استبر latest آمار شرکت مدیریت منابع آب ایران، ورودی آب به سدهای کشور از مهر ۱۴۰۴ تا ۱۶ خرداد ۱۴۰۵ حدود ۴۱.۵۶ میلیارد مترمکعب بوده که نشاندهنده رشد ۷۶ درصدی نسبت به سال قبل است. خروجی سدها نیز حدود ۲۵.۳۹ میلیارد مترمکعب و حجم ذخیرهشده فعلی به ۳۴.۹۳ میلیارد مترمکعب رسیده که نسبت به سال گذشته ۳۳percent افزایش دارد.
Read more »