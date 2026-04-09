در شرایطی که حملات به زیرساختهای ایران افزایش یافته و سایه جنگ بر کشور سنگینی میکند، ضرورت اتخاذ موضعی روشن از سوی همه ایرانیان بیش از پیش احساس میشود. این گزارش به بررسی چالشهای پیش روی ایران، از جمله خطر نابودی زیرساختها، تأثیرات جنگ، نقش بازیگران بینالمللی و لزوم حفظ وحدت و همبستگی ملی میپردازد.
ایران یان روزهای دشواری را پشت سر گذاشته و میگذرانند. ترس از نابودی نیروگاهها و تأسیسات زیربنایی، قلب هر ایران ی را به لرزه درمیآورد. زحمات و رنجهای فراوانی صرف شده تا هر آجر برای ساختن دیوار یک نیروگاه یا هر مرکز حیاتی دیگری گذاشته شود، اما در این روزها، این تأسیسات هدف حملات دشمنان این سرزمین قرار گرفتهاند. در این شرایط بحرانی، هر ایران ی باید موضع خود را روشن کند. این موضوع به هیچ وجه به معنای ایجاد تفرقه نیست. شاید مهمترین انتخاب در شرایط کنونی، انتخاب بین وجود و نبود ایران باشد.
کشوری که نیروگاهها و زیرساختهایش نابود شود، نمیتواند کارآمد اداره شود. کسانی که آدرس مراکز تجمع نیروهای خودی را به دشمن میدهند، در این جنایت شریک هستند. میانگین سنی جمعیت ایران در سالهای اخیر رو به افزایش است. این بدان معناست که ایرانیان سال به سال مسنتر میشوند. این جمعیت مسنتر، بیش از هر گروه دیگری به زیرساختهایی مانند آب، برق، دارو و خدمات عمومی نیاز دارند. میتوان منتقد بود و در عین حال مخالف آسیب رسیدن به تأسیسات عمومی نیز بود. لازم نیست که اگر کسی با ویرانی کشور مخالف است، لزوماً از شرایط موجود حمایت کند. اگرچه در این مدت تحمل انتقاد کاهش یافته است، اما همه باید در برابر این آسیبهای هدفمند به تأسیسات عمومی مقاومت کنند و در برابر کسانی که از آن حمایت میکنند، موضع بگیرند. ما نباید برای عبور از این شرایط، خودمان را نابود و تخریب کنیم. باید به این باور غلط پایان داد که بعد از شکست و فروپاشی، میتوان کشور را از نو ساخت. کشوری که ویران شده است، منابعی ندارد که کسی بخواهد آن را بازسازی کند. ترامپ، خوی حیوانی، ضدانسانی و تجاوزکارانه خود را آشکار کرده و روز به روز بیشتر نشان میدهد. او هزینههای جنگ را با افزایش قیمت نفت جبران کرده است؛ زیرا خود او و ونزوئلا هماکنون میلیونها بشکه نفت تولید و با قیمتهای بالاتر عرضه میکنند. اروپا نیز که در دام ترامپ گرفتار شده است، گاهی مخالفتهایی با خواستههای آمریکا ابراز میکند، اما در نهایت از او پیروی میکند. ما هماکنون با تمام وجود، ماهیت پلید این دیو ستمگر را درک میکنیم. کسانی که با ترفندهای مختلف، جنایات اخیر ترامپ را تطهیر میکنند، به همان اندازه در این جنایات سهیم هستند. کشورهای همسایه ما نیز به نوعی در چنگال آمریکا گرفتار شدهاند و چارهای جز تحمل آسیبها و لطمات جنگ ندارند. احتمالاً در تقسیم کار جهانی، تعمیرات و بازسازی این آسیبها بر عهده پیمانکاران و دوستان همین سردمداران آمریکایی خواهد بود. شاید ما به حمایت چین و روسیه متکی بودهایم. قطعاً آنها در این جنگ به ما کمک کردهاند. اما ما بیش از کمک نظامی، به همراهی و فشار آنها برای پایان دادن به جنگ نیاز داریم. کشوری که تأسیسات زیربنایی خود را از دست داده است، چگونه میتواند همپیمان یا حامی یک قدرت بزرگ مانند چین باشد؟ به همین دلیل، تمامی ایرانیان در سراسر جهان باید حامی پایان جنگ باشند. متأسفانه، تداوم اختلال در اینترنت بینالمللی نیز، دست همه نیروهای صلحطلب و وطندوست را برای ارتباط با جهان بسته است. ما حتی نمیدانیم کسانی که به اینترنت دسترسی دارند، چه مطالبی را در رسانهها و شبکههای اجتماعی جهانی منتشر میکنند. نباید چنین باشد که تنها ندای جنگ از این کشور بلند شود. اکنون هم آمریکا و متحدانش به قدرت کشورمان پی بردهاند. نابودی بیشتر داراییهای ملی، منجر به فروپاشی تمدن در کشور میشود. اگر ایران ویران و متروک شود، حکومت بر آن نیز با دشواری و همراه با جنگهای داخلی و تجزیه سرزمین همراه خواهد بود. ما باید هر لحظه به فکر جلوگیری از ویرانی باشیم.
