یک مقام ایرانی تاکید کرد که تا زمانی که آمریکا تحریمها را لغو نکند، ادامه مذاکرات منطقی نیست و نفوذ نتانیاهو بر تصمیمگیریهای کاخ سفید قابل توجه است.
یک مقام ارشد ایران ی با اشاره به آخرین تحولات مربوط به مذاکرات دیپلماتیک، تاکید کرد که جمهوری اسلامی ایران در حال حاضر بر اساس طرح و استراتژی خود پیش میرود و معتقد است ادامه مذاکرات تا زمانی که ایالات متحده آمریکا تحریم های ظالمانه و محاصره دریایی را به طور کامل لغو نکند، فاقد توجیه منطقی است.
این مقام که خواست نامش فاش نشود، در گفتوگو با دراپسایت نیوز افزود: دامنه درگیریها و مسائل مورد بحث به مراتب فراتر رفته و دیگر محدود به موضوع هستهای نیست. مسائل منطقهای، تحریمها، و تضمینهای اقتصادی از جمله مواردی هستند که در دستور کار قرار دارند و نیازمند راه حلهای جامع و پایدار هستند.
جمهوری اسلامی ایران بر این باور است که نخستوزیر رژیم صهیونیستی، بنیامین نتانیاهو، نفوذ بیسابقهای بر تخمینهای اطلاعاتی و تصمیمگیریهای کاخ سفید به دست آورده است و این موضوع بر روند مذاکرات تاثیر منفی میگذارد. این نفوذ، ارزیابیهای آمریکا را از واقعیتهای موجود منحرف کرده و مانع از دستیابی به توافقی عادلانه و پایدار میشود.
ایران در طول سه دهه گذشته، در سطوح مختلف و با روشهای گوناگون، مذاکراتی را با آمریکاییها داشته است؛ مذاکراتی رسمی و غیررسمی، علنی و پنهانی. با این حال، به نظر میرسد رویکرد آمریکا در این مذاکرات، منطق و قواعد دیپلماتیک را نادیده میگیرد. آنها گویی با قوانین راگبی وارد یک مسابقه فوتبال شدهاند و این امر، پیشرفت مذاکرات را با مشکل مواجه میکند.
جمهوری اسلامی ایران، فرستاده ویژه سابق رئیسجمهور ترامپ، استیو ویتکاف را فردی فاقد درک کافی از فرآیندهای دیپلماتیک و مسائل فنی مرتبط میداند و هیچ اهمیتی برای اظهارات و پیشنهادات او قائل نیست. از دیدگاه ایران، کوشنر نیز به عنوان نماینده منافع رژیم صهیونیستی در میز مذاکره حضور دارد و نمیتوان به او اعتماد کرد. ایران معتقد است که هرگونه مذاکره جدی با آمریکا، نیازمند حضور شخصیتهای ارشد و تاثیرگذار در دولت آمریکا، مانند معاون رئیسجمهور، جی. دی.
ونس، است. این افراد باید از اختیارات کافی برای تصمیمگیری و ارائه راه حلهای عملی برخوردار باشند. در همین راستا، مواضع فنی ایران به طرف پاکستانی در جریان مذاکرات اخیر توضیح داده شد و راه حلهایی که قبلاً در مورد موضوع هستهای ارائه شده بود، مجدداً مطرح گردید تا زمینه برای درک متقابل و دستیابی به توافق فراهم شود. این اظهارات و پیشنهادات، متوجه طرف آمریکایی نبوده است، زیرا این گفتگوها به صورت دوجانبه با پاکستان انجام شده است.
با این حال، ایران بر این باور است که میانجیگران نیز باید به صورت فنی در جریان جزئیات پیشنهادات قرار گیرند تا بتوانند نقش موثری در تسهیل مذاکرات ایفا کنند. ایران همچنان بر موضع خود در مورد عدم انتقال اورانیوم غنیشده تاکید دارد، اما در عین حال آمادگی خود را برای حل این مسئله در چارچوب یک توافق جامع و پایدار با آمریکا اعلام کرده است.
ایران بر این باور است که راه حلهای روشن و عملی برای مسائل موجود وجود دارد و همواره در مذاکرات معنادار، این راه حلها را مورد بررسی قرار داده است. با این حال، هرگونه مذاکره جدی از سوی طرف آمریکایی باید با حضور یک تیم بزرگ و متخصص، شامل کارشناسان و نمایندگان چندین وزارتخانه، انجام شود تا بتوانند ابعاد مختلف و فرابخشی موضوعات مورد بحث را به درستی درک و پردازش کنند و به توافقی جامع و پایدار دست یابند.
جمهوری اسلامی ایران خواهان مذاکراتی سازنده و مبتنی بر احترام متقابل است که منافع همه طرفها را در نظر بگیرد و به حل مسائل موجود به صورت عادلانه و پایدار کمک کند. ایران آمادگی خود را برای ادامه مذاکرات در صورت وجود اراده سیاسی واقعی از سوی طرف آمریکایی اعلام کرده است
