توافق ایران و آمریکا برای متوقف کردن درگیری‌ها برای دوره‌ای طولانی‌تر، در شرایطی به دست آمد که درگیری‌ها قیمت جهانی نفت را به‌شدت بالا برده بود. کارشناسان هشدار می‌دهند که بازگشت تردد کشتی‌ها در تنگه هرمز به روال عادی زمان‌بر خواهد بود و پیامدهای جنگ ممکن است تا ماه‌ها بر اقتصاد جهانی اثر بگذارد.

ایران و آمریکا پس از بیش از سه ماه درگیری، به توافق رسیدند که درگیری‌ها را برای دوره‌ای طولانی‌تر متوقف کند. این توافق در پیامی از رئیس‌جمهور آمریکا، دونالد ترامپ، اعلام شد.

او گفت که بر اساس این توافق، تنگه هرمز به روی کشتی‌های تجاری بازگشایی خواهد شد. معاون رئیس‌جمهور آمریکا، جی‌دی ونس، نیز اعلام کرد که از زمان امضای تفاهمنامه، ۱۲ میلیون و پانصد هزار بشکه نفت از تنگه هرمز عبور کرده است. این توافق در شرایطی به دست آمد که درگیری‌ها قیمت جهانی نفت را به‌شدت بالا برده بود.

کارشناسان هشدار می‌دهند که بازگشت تردد کشتی‌ها در تنگه هرمز به روال عادی زمان‌بر خواهد بود و پیامدهای جنگ ممکن است تا ماه‌ها بر اقتصاد جهانی اثر بگذارد





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