سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران نزد سازمان ملل، در نامه‌ای رسمی خطاب به آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان‌ ملل و فو کانگ، رئیس شورای‌ امنیت، به پرداختن به اظهارات نماینده آمریکا در نشست ۱۰۱۵۳ شورای‌ امنیت پرداخت و به عدم مسئولیتی ایران در حمله پهپادی ادعایی به نیروگاه هسته‌ای باراکه در امارات متحده عربی اشاره کرد. همچنین درباره هرگونه حمله یا تهدید علیه تأسیسات هسته‌ای صلح‌آمیز، به نقض آشکار حقوق بین‌الملل، منشور سازمان‌ ملل و اساسنامه آژانس و قطعنامه‌های شورای امنیت اشاره کرد.

امیر سعید ایروانی، سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران نزد سازمان ملل متحد، در نامه‌ای رسمی خطاب به آنتونیو گوترش، دبیر کل سازمان ملل متحد و فو کانگ، رئیس شورای امنیت، در پاسخ به اظهارات نماینده ایالات متحده در نشست ۱۰۱۵۳ شورای امنیت درباره «وضعیت خاورمیانه» به شدت رد کرد.

سفیر ایران به بی اساس و بی علت بودن اتهامات نماینده آمریکا مبنی بر مسئولیت ایران در حمله پهپادی ادعایی به نیروگاه هسته‌ای باراکه در امارات متحده عربی اشاره کرد. وی همچنین به هرگونه حمله یا تهدید علیه تأسیسات هسته‌ای صلح‌آمیز، نقض آشکار حقوق بین‌الملل، منشور سازمان ملل، اساسنامه آژانس و قطعنامه‌های آن را منعکس کرد.

سفیر ایران همچنین با اشاره به اقدامات آمریکا و رژیم اسرائیل در مورد تأسیسات هسته‌ای صلح‌آمیز ایران، از جمله دو جنگ غیرقانونی در دو سال گذشته، خواستار محکومیت شدید سیاست‌های واشنگتن و رژیم اسرائیل شد. همچنین، سفیر ایران با اشاره به تعهدات ایران به معاهده عدم اشاعه و برنامه هسته‌ای صلح‌آمیز خود پیشنهاد داد:«برخلاف ایالات متحده و رژیم اسرائیل که خارج از NPT هستند، ایران متعهد به NPT بوده و بیش از دو دهه است که اتهامات بی‌اساس علیه برنامه هسته‌ای خود را رد کرده و یکی از دقیق‌ترین رژیم‌های راستی‌آزمایی آژانس را پذیرفته است.





SharghDaily / 🏆 1. in İR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

ایران آمریکا حمله پهپادی ادعایی باراکه امارات متحده عربی قائدان نظامی آمریکا سازمان‌ ملل شورای‌ امنیت گفته‌های نماینده آمریکا نظارت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برجام NPT حمله به ایران مذاکرات در جریان بود جلوگیری از خروج آمریکا از برجام انکار قطعنامه ۲۲۳۱ شورای‌ امنیت خروج یک‌جانبه آمریکا از برجام اقدامات آمریکا و رژیم اسرائیل

United States Latest News, United States Headlines