هوش مصنوعی در حملات آمریکا و اسرائیل به ایران نقش داشته و فناوریهای نوین در ردیابی اهداف به کار گرفته شدهاند. از سوی دیگر، تنشها در مرزهای شمالی و تلاش برای آتشبس، همراه با مذاکرات بینالمللی و تحولات داخلی ایران، از مهمترین محورهای خبری اخیر هستند. همچنین، حادثه آتشسوزی در دفاتر ایران اینترنشنال در لندن به اتهام تلاش برای ایجاد حریق، بر پیچیدگیهای صحنه سیاسی و امنیتی افزوده است.
مجله فوربز تاید فاش کرده است که در ۲۴ ساعت ابتدایی حملات ایالات متحده و اسرائیل علیه ایران، هوش مصنوعی نقشی اساسی در هدفگیری هزاران نقطه در سراسر کشور ایفا کرده است. این ادعا نشاندهنده سطح بالای استفاده از فناوریهای پیشرفته در عملیات نظامی مدرن است. در همین راستا، روزنامه تایمز گزارش داده است که فناوری «گوست مرمر» برای ردیابی خلبانان آمریکایی و جاسوسافزار «پگاسوس» نیز به منظور نفوذ در میان فرماندهان سپاه پاسداران به کار گرفته شده است. این اقدامات نشاندهنده تلاش گسترده برای جمعآوری اطلاعات و ایجاد برتری تاکتیکی در میدان نبرد از طریق ابزارهای فناورانه است.
این در حالی است که در جبهه داخلی، محمدرضا رضایی کوچی، رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، اعلام کرده است که حدود ۵۰ فروند هواپیما از ناوگان هوایی کشور در جریان جنگ اخیر دچار آسیب دیدهاند. وی با اشاره به اینکه ۱۰ فروند از این هواپیماها مستقیماً هدف موشکهای کشورهای متخاصم قرار گرفته و منهدم شدهاند، افزود که امکان تعمیر و بازگرداندن برخی از هواپیماهای آسیبدیده به چرخه پروازی وجود دارد. این تلفات هوایی بر توان لجستیکی و دفاعی کشور فشار وارد کرده و هزینههای قابل توجهی را به همراه خواهد داشت.
در مرزهای شمالی، تحولات پرتنش همچنان ادامه دارد. پایگاه خبری واینت گزارش داده است که ساکنان شمال اسرائیل به برقراری آتشبس ۱۰ روزه با حزبالله لبنان به شدت اعتراض کردهاند. این تصمیم باعث غافلگیری مقامهای محلی شده و آن را «خیانت» به ساکنان مناطق شمال اسرائیل دانستهاند. دیوید آزولای، رئیس شورای محلی مته اشر، در مصاحبه با واینت، تصمیمگیری در مورد آتشبس را بدون مشورت و اطلاعرسانی به جوامع محلی مورد انتقاد قرار داد و نگرانیهای امنیتی مردم را نادیده گرفته شده خواند.
از سوی دیگر، یوسف رجی، وزیر امور خارجه لبنان، اعلام کرده است که این کشور به دنبال دستیابی به توافق آتشبس دائمی با اسرائیل از طریق مذاکره است. با این حال، ارتش لبنان در بیانیهای، اسرائیل را به نقض توافق آتشبس متهم کرده است. تاکنون هیچ واکنشی از سوی اسرائیل به این اتهام صورت نگرفته است. با توجه به مواضع سرسختانه اسرائیل از یک سو و مقاومت حزبالله در برابر خلع سلاح از سوی دیگر، دولت لبنان در شرایط فعلی با چالشهای جدی مواجه است. مسعود الفک، کارشناس مسائل خاورمیانه، در مصاحبه با ایراناینترنشنال، تأکید کرد که دولت لبنان تمام تلاش خود را برای جلوگیری از بروز جنگ داخلی در این کشور به کار گرفته است.
در عرصه دیپلماسی بینالمللی، خبرگزاری رویترز گزارش داده است که وزیران امور خارجه کشورهای ترکیه، پاکستان، مصر و عربستان سعودی در روز جمعه ۲۸ فروردین، در حاشیه «مجمع دیپلماسی آنتالیا» دیدار و درباره تحولات منطقهای از جمله جنگ در منطقه گفتگو خواهند کرد. این دیدار میتواند فرصتی برای هماهنگی مواضع و یافتن راهحلهای دیپلماتیک برای تنشهای جاری باشد.
در همین حال، علیحسین قاضیزاده، عضو تحریریه ایراناینترنشنال، معتقد است که مذاکرات کنونی میان جمهوری اسلامی و آمریکا با دورهای پیشین تفاوت دارد و این بار اراده برای رسیدن به توافق در هر دو طرف دیده میشود. این چشمانداز میتواند نویدبخش پایان برخی از تنشهای طولانیمدت باشد. تام باراک، سفیر آمریکا در ترکیه، نیز اظهارات متقابل مقامهای اسرائیل و ترکیه علیه یکدیگر را «صرفاً تبلیغاتی» خوانده است.
اما در یک اتفاق نگرانکننده، خبرگزاری رویترز گزارش داد که پلیس بریتانیا در روز جمعه ۲۸ فروردین، سه نفر را به تلاش برای «حمله از طریق ایجاد حریق» در دفاتر مرتبط با شبکه ایراناینترنشنال در شمالغرب لندن متهم کرد. این سه نفر که همگی شهروند بریتانیا هستند، به «ایجاد آتشسوزی با قصد به خطر انداختن جان افراد» متهم شدهاند. این حادثه در عصر چهارشنبه ۲۶ فروردین رخ داده است. بر اساس گزارش رویترز، اویسین مکگینس ۲۱ ساله، ناتان دان ۱۹ ساله و یک پسر ۱۶ ساله که به دلیل ملاحظات قانونی نامش فاش نمیشود، قرار است در ۲۸ فروردین در دادگاه بدوی وستمینستر حاضر شوند. این اقدام میتواند پیامدهای دیپلماتیک و امنیتی را به دنبال داشته باشد.
احمد بخشایش اردستانی، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس، در تبیین دیدگاه ایران درباره مسائل منطقهای و مذاکرات، گفت: «ایران قصد دارد آمریکا را از منطقه بیرون کند و تنگه هرمز را در اختیار خود بداند. آمریکا پیشنهاد داده ایران در تنگه هرمز تعرفه بگیرد، اما با واشینگتن شریک شود که ایران راضی نیست.» وی افزود: «ایران تعلیق ۲۰ ساله غنیسازی را نپذیرفته و پیشنهاد ۵ ساله داده است. رقیقسازی ۴۰۰ کیلو اورانیوم در داخل ایران تحت نظارت آژانس پذیرفته شده، اما آمریکا خواستار خروج اورانیوم از کشور است.» این نماینده مجلس همچنین در مورد موضوع اینترنت گفت: «بسته بودن اینترنت بهدلیل نفوذ و ترور شخصیتها از طریق فضای مجازی است. غربیها روی باز شدن اینترنت مانور میدهند که نشان میدهد ایران دست روی نقطه قوت گذاشته، اما بهسرعت پس از توافق اینترنت باز خواهد شد.» بخشایش اردستانی اضافه کرد: «این توافق میتواند مقدمه عادیسازی روابط ایران و آمریکا باشد. کشورهای زیادی با آمریکا جنگیده و بعد رابطه برقرار کردهاند. مهمترین مانع دشمنی ایران و اسرائیل و تعهد آمریکا به اسرائیل است.» این اظهارات نشاندهنده پیچیدگیهای مذاکرات و چشمانداز روابط آتی ایران با قدرتهای جهانی است.
هوش مصنوعی حملات نظامی آتشبس دیپلماسی ایران و آمریکا