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ایران هنوز تصمیم نهایی درباره تفاهم‌نامه پیشنهادی نگذاشته است

بین‌الملل News

ایران هنوز تصمیم نهایی درباره تفاهم‌نامه پیشنهادی نگذاشته است
ایرانمذاکراتتفاهم‌نامه
📆6/14/2026 8:57 AM
📰EtemadOnline
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یک منبع آگاه نزدیک به تیم مذاکره‌کننده ایرانی می‌گوید بررسی ابعاد سیاسی، حقوقی و فنی پیشنهادهای مطرح‌شده ادامه دارد و تصمیم نهایی بر اساس منافع ملی و حفظ خطوط قرمز اتخاذ خواهد شد.

یک منبع آگاه نزدیک به تیم مذاکره‌کننده ایران ی اعلام کرد که جمهوری اسلامی ایران هنوز تصمیم نهایی خود در مورد تفاهم‌نامه پیشنهادی را اعلام نکرده است.

بررسی ابعاد مختلف پروپوزال‌های مطرح‌شده در سطوح کارشناسی و تصمیم‌گیری ادامه دارد و نهادهای مسئول در حال ارزیابی دقیق جنبه‌های سیاسی، حقوقی و فنی موضوع هستند. این منبع تأکید کرد که هر تصمیم در مورد توافق احتمالی صرفاً بر اساس تأمین منافع ملی، حفظ خطوط قرمز و دریافت تضمین‌های لازم اتخاذ خواهد شد و ایران تحت تأثیر فضاسازی‌های رسانه‌ای قرار نخواهد گرفت. بر پایه این بررسی‌ها، گام‌های بعدی تعیین خواهد شد

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ایران مذاکرات تفاهم‌نامه منابع آگاه تصمیم‌گیری

 

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