مجتبی فردوسی‌پور دیپلمات ارشد ایران در قاهره اعلام کرد اورانیوم غنی‌شده داخل کشور باقی می‌ماند. شرایط مذاکره بر سر ابتکار قطر و پاکستان شامل ضمانت عدم خروج آمریکا از توافق است.

دفتر حفاظت منافع جمهوری اسلامی ایران در قاهره با انتشار بیانییه رسمی تأیید کرد که هیچگونه برنامه‌ای برای خروج اورانیوم غنی‌شده از مرزهای ایران وجود ندارد. مجتبی فردوسی‌پور ، دیپلمات و سخنگوی این دفتر در گفتگو با خبرگزاری ریانووستی، موضعی قاطع و غیرقابل بازگشت را ترسیم کرد و اظهار داشت که مواد هسته‌ای تحت حاکمیت کامل ایران و در سایه نظارت‌های دقیق آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در داخل خاک کشور باقی خواهند ماند. این اعلامیه نشان می‌دهد که تهران سیاست اصولی خود را که مبتنی بر حفظ مالکیت و کنترل کامل بر دارایی‌های هسته‌ای است، تغییر نداده و بر آن اصرار ورزیده است.

اصول ثابت و شرط حاکمیت بر مواد هسته‌ای

مجتبی فردوسی‌پور به صراحت بیان کرد که موضع اصولی جمهوری اسلامی ایران در قبال دارایی‌های هسته‌ای تغییر نکرده و هیچ مذاکره‌ای بر سر انتقال فیزیکی این مواد به خارج از کشور صورت نخواهد گرفت. وی تأکید کرد که اورانیوم غنی‌شده ایران همواره در داخل مرزهای این کشور و تحت نظارت مستمر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی باقی می‌ماند. این دیپلمات با تأکید بر حاکمیت کامل ایران بر مواد هسته‌ای، هرگونه تلاش برای خارج کردن این مواد از چرخه داخلی را رد کرد و نشان داد که نظارت آژانس تنها ابزاری برای اطمینان از صلح‌آمیز بودن برنامه هسته‌ای است نه ابزاری برای سلب مالکیت.

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بررسی ابتکار قطر و پاکستان در مذاکرات

دیپلمات عالی‌رتبه ایران همچنین اعلام کرد که تهران در حال بررسی دقیق، جدی و کارشناسی‌شده ابتکار جدیدی است که توسط کشورهای قطر و پاکستان ارائه شده است. این طرح در حال حاضر در دست مذاکره قرار دارد و مقامات ایرانی با دقت بالایی جزئیات آن را ارزیابی می‌کنند. فردوسی‌پور با اشاره به اهمیت این ابتکار مشترک میان قطر و پاکستان، نشان داد که تهران آماده است هر سازوکاری را که منافع ملی و حقوق هسته‌ای ایران را حفظ کند، در چارچوب اصول مشخصی بپذیرد. این بررسی‌ها نشان می‌دهد که ایران دروازه‌های خود را به روی دیپلماسی منطقه‌ای کاملاً باز نگه داشته است.

سه شرط غیرقابل مذاکره برای هر توافق

مجتبی فردوسی‌پور در تشریح چارچوب مذاکرات، سه شرط بنیادین و غیرقابل مذاکره را برای هرگونه توافق آینده متصور شد که باید به وضوح در اسناد حقوقی گنجانده شوند. اول اینکه هر توافقی باید به‌صراحت و بدون ابهام حق ایران برای غنی‌سازی اورانیوم را به رسمیت بشناسد و هیچ‌گونه محدودیتی در این زمینه ایجاد نکند. دوم اینکه رفع کامل، قابل راستی‌آزمایی و قطعی تمام تحریم‌های یکجانبه باید تضمین شود تا اقتصاد و جامعه ایران از فشارهای موجود رهایی یابد. سومین و شاید حیاتی‌ترین شرط، شامل تضمین‌های حقوقی و عملیاتی باشد که اطمینان حاصل شود آمریکا بار دیگر از توافق خارج نخواهد شد.

اشاره به خروج آمریکا از توافق در سال ۲۰۱۸

دیپلمات ایرانی با یادآوری تجربه تلخ سال ۲۰۱۸، هشدار داد که مکانیسم‌های جدید باید جلوی تکرار خروج آمریکا از توافق‌ها را بگیرند. وی اشاره کرد که آمریکا در سال ۲۰۱۸ با خروج یکجانبه خود از برجام، اعتماد طرف‌های دیگر را مخدوش کرد و اکنون هر توافقی باید دارای ضمانت‌های اجرایی محکمی باشد که چنین سناریویی را غیرممکن سازد. این تأکید نشان می‌دهد که ایران دیگر به وعده‌های شفاهی یا تعهدات بدون پشتوانه حقوقی معتقد نیست و خواهان اطمینان‌خاطر کامل در برابر تحریم‌های ثانویه و محدودیت‌های آمریکا است. این رویکرد نشان‌دهنده تغییر ماهیت دیپلماسی هسته‌ای ایران از تکیه بر تعهدات اخلاقی به تکیه بر ضمانت‌های حقوقی الزام‌آور است.

تأثیرات منطقه‌ای و راهبردهای آینده

بررسی ابتکار قطر و پاکستان توسط تهران نشان‌دهنده تلاش برای ایجاد اجماع منطقه‌ای بر سر حل‌وفصل مسائل هسته‌ای است. با توجه به حساسیت‌های ژئوپلیتیک خاورمیانه و نگرانی‌ها از تشدید تنش‌ها، دیپلماسی فعال ایران می‌تواند منجر به بازگشت به میز مذاکره با شرایط منصفانه‌تر شود. حفظ اورانیوم در داخل کشور در عین نظارت آژانس، تعادلی میان اطمینان‌سازی بین‌المللی و حفظ حاکمیت ملی ایجاد می‌کند. آینده این مذاکرات به شدت به پذیرش یا رد این سه شرط اصلی از سوی طرف‌های مقابل و همچنین تحولات سیاسی در واشنگتن بستگی خواهد داشت. موفقیت این فرآیند می‌تواند منجر به کاهش تنش‌های منطقه‌ای و بهبود روابط اقتصادی ایران با جهان شود.