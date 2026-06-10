یک مقام آمریکایی اعلام کرد که ایران دستکم چهار موشک بالستیک و چند پهپاد به سمت پایگاههای نظامی ایالات متحده در خاورمیانه شلیک کرد؛ اما تمام سلاحها توسط سامانههای دفاع هوایی آمریکا رهگیری شد و هیچ تلفات یا خسارت مادی گزارش نشده است.
آکسیوس به نقل از یک مقام آمریکایی گزارش داد که ایران دستکم چهار موشک بالستیک و چند پهپاد به سمت پایگاههای نظامی آمریکا در خاورمیانه شلیک کرده است.
این حملات که در اوایل روز جاری صورت گرفته بود، به سرعت توسط سامانههای دفاع هوایی مستقر در این مراکز کشف و رهگیری شد. بر اساس اظهارات مقام آمریکایی، تمامی موشکها و پهپادهای شلیکشده توسط ایران تقریباً بهطور کامل توسط سامانههای دفاع هوایی ردیابی و منحرف شد و هیچیک از آنها به هدف اصلی خود نرسید.
در نتیجهٔ این برخورد، هیچگونه تلفات جانی یا مصدومی در صفوف نیرویورزش آمریکایی گزارش نشده و خسارت مالی قابلتوجهی به تجهیزات پایگاهها وارد نیامده است. در ادامهٔ این رویداد، روزنامه نیویورک تایمز به نقل از همان مقام آمریکایی اعلام کرد که ارزیابیهای اولیه نشان میدهد تمام موشکها و پهپادهای شلیکشده توسط ایران بهطور مؤثری توسط سامانههای پیشرفتهٔ ردیاب و مهار سراسری رد شدهاند.
این تحلیلها حاکی از این است که فناوری دفاعی آمریکا در منطقه توانسته است تهدیدات بالستیک را در زمان بسیار کوتاهی مهار کند و از بروز هرگونه خسارت جانی یا مادی جلوگیری نماید. مقام مذکور تأکید کرد که هیچ گزارشی از مجروح شدن یا کشته شدن نیروهای آمریکایی در اثر این حملات گزارش نشده و بهنظر میرسد که تهاجم ایران صرفاً بهصورت یک نمایش نظامی محدود بوده است.
با این حال، مقام آمریکایی در گفتوگوهای بعدی به این نکته اشاره کرد که اگر ایران در آینده چنین حملاتی را تکرار کند، ایالات متحده آمادگی دارد تا پاسخی سهمگین و گستردهتر بهمنظور حفاظت از منافع خود در منطقه ارائه دهد. وی افزود که در صورت تداوم چنین تجاوزهایی، ممکن است اقدامات نظامی گستردهتری علیه اهداف استراتژیک ایران انجام شود.
در همین حین، رسانهٔ الجزیره به گزارش آکسیوس اشاره کرده و تأکید کرده است که وضعیت امنیتی در منطقه تحت کنترل است و ریسک افزایش تنشهای نظامی بهسرعت کاهش مییابد. بهطور کلی، این رویداد تازه نشان میدهد که ابزارهای دفاعی پیشرفتهٔ ایالات متحده میتوانند تهدیدات بالستیک را بهسرعت خنثی کنند و در عین حال، سیاستگذاران هر دو کشور به دنبال یافتن راهحلهای دیپلماتیک برای جلوگیری از بروز جنگ گسترده هستند
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