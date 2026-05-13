رانندگان پژو ۲۰۶، ۲۰۷ و رانا در ایران به دلیل خروج با فشار آب جوش از رادیاتور بخاری به شدت سوخته، به دلیل قرار داشتن رادیاتور در اتاق و کنار پدال گاز، در حین رانندگی برای آنها افتاده است. آنها معتقدند که تکرار این موارد نشان میدهد که نقص فنی فراگیر در این خودروها وجود دارد و ایرانخودرو مقصر است. اما این شرکت که همواره وجود «اشکال ساختاری و شایع» را در این تولیدات تکذیب کرده، به تازگی در اقدامی بیسابقه برای تعویض رایگان یکی از قطعات سیستم بخاری این خودروها فراخوانده و گفته بیش از دو میلیون و ۶۰۰ هزار خودرو را که در ۲۴ سال گذشته تولید کرده است، پوشش میدهد.
بیش از یک دهه است که رانندگان پژو ۲۰۶ ، ۲۰۷ و رانا در ایران به دلیل خروج با فشار آب جوش از رادیاتور بخاری به شدت سوخته؛ اتفاقی که در حین رانندگی برای آنها افتاده است.
آنها معتقدند که تکرار این موارد نشان میدهد که نقص فنی فراگیر در این خودروها وجود دارد و ایرانخودرو مقصر است. اما این شرکت که همواره وجود «اشکال ساختاری و شایع» را در این تولیدات تکذیب کرده، به تازگی در اقدامی بیسابقه برای تعویض رایگان یکی از قطعات سیستم بخاری این خودروها فراخوانده و گفته بیش از دو میلیون و ۶۰۰ هزار خودرو را که در ۲۴ سال گذشته تولید کرده است، پوشش میدهد
پژو ۲۰۶ پژو ۲۰۷ رانندگان ایرانخودرو نقص فنی خروجی با فشار آب جوش از رادیاتور بخاری تکذیب وجود اشکال ساختاری و شایع پوشش دادن بیش از دو میلیون و ۶۰۰ هزار خودرو