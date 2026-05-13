رانندگان پژو ۲۰۶، ۲۰۷ و رانا در ایران به دلیل خروج با فشار آب جوش از رادیاتور بخاری به شدت سوخته، به دلیل قرار داشتن رادیاتور در اتاق و کنار پدال گاز، در حین رانندگی برای آنها افتاده است. آنها معتقدند که تکرار این موارد نشان می‌دهد که نقص فنی فراگیر در این خودروها وجود دارد و ایران‌خودرو مقصر است. اما این شرکت که همواره وجود «اشکال ساختاری و شایع» را در این تولیدات تکذیب کرده، به تازگی در اقدامی بی‌سابقه برای تعویض رایگان یکی از قطعات سیستم بخاری این خودروها فراخوانده و گفته بیش از دو میلیون و ۶۰۰ هزار خودرو را که در ۲۴ سال گذشته تولید کرده است، پوشش می‌دهد.

