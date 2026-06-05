سفرای ایران، چین و روسیه در نشستی مشترک با رافائل گروسی، مدیرکل آژانس اتمی، موضوعات مربوط به موارد مطرح در نشست بعدی شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را مورد بحث و بررسی قرار دادند. ایران یکی از موضوعات در دستور کار این نشست است و مدیرکل آژانس با ارائه گزارشی خواست تا ایران به بازرسان آژانس اجازه دهد کار و بازدید خود را از تاسیسات هسته‌ای آسیب‌دیده ایران سر بگیرند و خواستار یک توافق دیپلماتیک پایدار و قابل راستی‌آزمایی شد.

سفرا و نمایندگان دائم، ایران ، چین و روسیه در وین در نشستی مشترک با مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ، موضوعات مربوط به موارد مطرح در نشست بعدی شورای حکام را مورد بحث و بررسی قرار دادند.

نمایندگی ایران در وین در پیامی در شبکه مجازی ایکس نوشت: سفرا و نمایندگان دائم، ایران، چین و روسیه در وین در نشستی مشترک با رافائل گروسی، مدیرکل آژانس اتمی، موضوعات مربوط به موارد مطرح در نشست بعدی شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را مورد بحث و بررسی قرار دادند. شایان ذکر است نشست فصلی شورای حکام هفته آینده آغاز به کار می‌کند و ایران یکی از موضوعات در دستور کار این نشست است.

مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز پنجشنبه با ارائه گزارشی یک‌جانبه، بار دیگر خواست تا ایران به بازرسان آژانس اجازه دهد کار و بازدید خود را از تاسیسات هسته‌ای آسیب‌دیده ایران سر بگیرند و خواستار یک توافق دیپلماتیک پایدار و قابل راستی‌آزمایی شد. گفتنی است از زمان حملات آمریکا و رژیم صهیونیستی به مراکز هسته‌ای ایران به ویژه مراکز غنی‌سازی و ساخت سانتریفیوژ در ژوئن 2025 تا کنون، به دلیل تجاوز نظامی به این مراکز و اعمال شرایط امنیتی در کشور، مقامات ایران اجازه دسترسی آژانس به این مراکز را صادر نکردند.

در عین حال بازدید بازرسان از نیروگاه اتمی بوشهر در زمان‌های تعیین شده انجام شده است. ایران بارها خواستار محکومیت حملات نظامی به مراکز هسته‌ای از سوی آژانس شده است اما مدیرکل و اعضای شورای حکام با وجود غیرقانونی بودن این حملات و ترور دانشمندان و اساتید دانشگاه در حوزه فیزیک و غیره اقدام به این کار نکرد.

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