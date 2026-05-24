یک منبع آگاه که به‌طور مستقیم در جریان مذاکرات قرار دارد، به ایران‌اینترنشنال گفت مذاکره‌کنندگان ایرانی خواستار آزادسازی فوری ۱۲ میلیارد دلار از دارایی‌های مسدودشده جمهوری اسلامی در قطر هستند و این خواسته را پیش‌شرط پیشبرد گفت‌وگوها با ایالات متحده اعلام کرده‌اند. این منبع همچنین آزادسازی این منابع مشخص در قطر را پیش‌شرطی سخت‌گیرانه برای مرحله اولیه یادداشت تفاهم دانست.

