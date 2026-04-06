گزارش‌ها حاکی از آن است که ایران تمایلی به پذیرش شروط آمریکا و اسرائیل برای پایان جنگ ندارد و بر ادامه مقاومت تأکید دارد. تلاش‌های میانجی‌گری پاکستان، ترکیه و مصر نیز تاکنون به نتیجه نرسیده است. این در حالی است که عربستان سعودی نیز خواستار محدود کردن برنامه موشکی ایران شده است. تحلیلگران معتقدند که عدم انعطاف‌پذیری ایران، چشم‌انداز دستیابی به آتش‌بس فوری را مبهم کرده است.

روزنامه اسرائیل ی هاآرتص امروز دوشنبه با گذشت 38 روز از جنگ ، با چند منبع پاکستان ی درباره آخرین تحولات مربوط به تلاش برای پایان جنگ گفت‌وگو کرده و نوشت: ایران تمایلی به پذیرش مصالحه طبق شروط آمریکا برای پایان جنگ ندارد. به گزارش مهر، یک منبع دیپلماتیک پاکستان ی به هاآرتص گفت که ایران مطمئن است در جنگ با آمریکا و اسرائیل پیروز شده است. پاکستان این ارزیابی خود را در نشستی با نمایندگان عربستان سعودی، مصر و ترکیه در اسلام آباد به آن‌ها منتقل کرده است.

طبق این گزارش، مقامات پاکستانی همچنین معتقدند که ایالات متحده در مقایسه با ایران، بیشتر به دنبال توافق است، هرچند دولت دونالد ترامپ همچنان بر ۱۵ درخواست خود که از طریق میانجی‌گری پاکستان به ایران ارائه شده، اصرار دارد. این درخواست‌ها شامل شرایطی است که تهران آن‌ها را نمی‌پذیرد، مانند توقف غنی‌سازی اورانیوم و محدود کردن برد موشک‌های بالستیک. هاآرتص افزود: فعلاً به نظر می‌رسد تلاش‌های میانجیگری پاکستان، ترکیه و مصر برای رسیدن به توافقی در چارچوب آتش‌بس ثمربخش نبوده است. سعودی‌ها نگران برنامه موشکی ایران این روزنامه اسرائیلی در ادامه نوشت: از سوی دیگر، عربستان سعودی نیز شرایطی برای احتمال آتش‌بس تعیین کرده و خواستار محدود کردن برنامه موشکی بالستیک ایران است؛ انتظار نمی‌رود ایران این شرط را نیز بپذیرد. اما هاآرتص نوشت که مقامات مصر و ترکیه که خود نیز از بحران انرژی جهانی ناشی از محاصره تنگه هرمز متأثر شده‌اند، علاقه‌مند به آتش‌بس هر چه سریع‌تر هستند و آنکارا در نشست‌های مختلف گفته که عامل اصلی بی ثباتی در منطقه اسرائیل است نه ایران. این روزنامه در ادامه نوشت: پاکستان روز دوشنبه پیشنهادی برای آتش‌بس به ایالات متحده و ایران ارائه کرد که شامل آتش‌بس فوری و سپس مذاکرات برای رسیدن به یک توافق صلح گسترده طی ۱۵ تا ۲۰ روز باشد. عاصم منیر فرمانده ارتش پاکستان تمام شب با جی‌دی ونس، معاون رئیس‌جمهور آمریکا و استیو ویتکاف فرستاده ویژه ترامپ و وزیر امور خارجه ایران، عباس عراقچی در تماس بوده است. در کنار این گزارش هاآرتص، کانال ۱۲ اسرائیل نیز در گزارشی تحلیلی تأکید کرد که علی‌رغم حملات گسترده مشترک آمریکا و اسرائیل از ۲۸ فوریه تاکنون، ایران همچنان موضع سخت و غیرقابل انعطافی دارد و هیچ نشانه عملی از عقب‌نشینی یا تغییر اساسی در سیاست‌های خود نشان نمی‌دهد. تحلیلگر نظامی این شبکه گفت: ایران هنوز بخش قابل توجهی از زرادخانه موشکی خود را حفظ کرده است. حتی پس از حملات سنگین، تهران قادر به ادامه شلیک موشک‌های بالستیک از جمله موشک‌های حامل مهمات چند کلاهکی به سمت اسرائیل است. شبکه ۱۲ اسرائیل در ادامه این گزارش همزمان با انتشار تصاویری از خرابی‌های ناشی از حملات ایران در حیفا، گفت: هیچ اهرم فشار عملی یا ضربه نظامی کافی وجود ندارد که بتواند موضع تزلزل‌ناپذیر تهران را تغییر دهد؛ ایران حاضر به پذیرش شرایط آمریکا و اسرائیل برای توقف کامل برنامه موشکی یا کاهش حمایت از نیروهای نیابتی مانند حزب‌الله نیست. رژیم ایران همچنان بر مقاومت و ادامه جنگ فرسایشی تأکید دارد و نشانه‌ای از تمایل به آتش‌بس یک‌طرفه یا مذاکره واقعی نشان نمی‌دهد. تحلیل‌ها حاکی از آن است که ایران با اتکا به توان موشکی خود، به دنبال ادامه درگیری‌ها و اعمال فشار بر آمریکا و اسرائیل است. عدم تمایل ایران به پذیرش شرایط آتش‌بس، نگرانی‌ها را در مورد طولانی شدن جنگ و تشدید تنش‌ها در منطقه افزایش داده است. همچنین، نقش میانجی‌گران منطقه‌ای مانند پاکستان، ترکیه و مصر برای دستیابی به توافق صلح، با توجه به مواضع سخت ایران، با چالش‌های جدی مواجه شده است. با توجه به این شرایط، چشم‌انداز دستیابی به آتش‌بس فوری و توافق صلح گسترده در کوتاه‌مدت، مبهم به نظر می‌رسد. علاوه بر این، نگرانی‌ها در مورد پیامدهای منطقه‌ای جنگ، از جمله تأثیر آن بر بازارهای انرژی و امنیت منطقه‌ای، همچنان ادامه دارد. تحلیلگران بر این باورند که ادامه درگیری‌ها می‌تواند به بی‌ثباتی بیشتر در منطقه منجر شود و تلاش‌ها برای حل‌وفصل دیپلماتیک بحران را دشوارتر سازد. بر اساس گزارش‌ها، مقامات ایرانی همچنان بر مواضع خود پافشاری می‌کنند و هیچ نشانه‌ای از انعطاف‌پذیری در سیاست‌های خود نشان نمی‌دهند. این امر، احتمال دستیابی به راه‌حل صلح‌آمیز را در آینده نزدیک کاهش می‌دهد. در همین حال، جامعه بین‌المللی همچنان به دنبال راه‌هایی برای کاهش تنش‌ها و جلوگیری از تشدید درگیری‌ها است. با این حال، با توجه به مواضع ایران و شرایط پیچیده منطقه‌ای، دستیابی به این اهداف با چالش‌های متعددی روبرو است





EtemadOnline / 🏆 9. in İR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

ایران آتش بس جنگ آمریکا اسرائیل موشک پاکستان

United States Latest News, United States Headlines