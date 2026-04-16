شرکت‌های اطلاعاتی دریایی گزارش می‌دهند که ایران با استفاده از شبکه‌های پنهان فراساحلی و انتقال کشتی‌به‌کشتی، صادرات نفت خود را در بحبوحه محاصره دریایی آمریکا ادامه می‌دهد. این در حالی است که عربستان سعودی از آمریکا خواسته است فشار نظامی بر ایران را کاهش دهد تا از تشدید تنش‌های منطقه‌ای و اختلال در کشتیرانی جلوگیری شود.

شرکت تانکر ترکرز، که در زمینه ردیابی نفت کش‌ها در آب‌های بین‌المللی فعالیت می‌کند، بر اساس تصاویر ماهواره‌ای اعلام کرده است که تعدادی نفت کش دیگر موفق به عبور از محاصره شده و اکنون در ایران حضور دارند. این شرکت افزود که یکی از این نفت کش‌ها متعلق به ایران است.

گزارش‌ها همچنین حاکی از حرکت چند نفتکش دیگر با فرستنده‌های سیستم شناسایی خودکار خاموش شده به سوی عراق است. شبکه خبری فاکس با استناد به شرکت اطلاعات دریایی ویندوارد، گزارش داده است که ایران برای دور زدن محاصره دریایی جدید آمریکا، از شبکه‌های مخفی انتقال نفت در دریا استفاده می‌کند.

این محاصره از روز دوشنبه ۲۴ فروردین، پس از شکست مذاکرات تهران و واشینگتن و در چارچوب فشارهای نظامی و اقتصادی جدید آغاز شده است. این شبکه خبری فاکس همچنین به نقل از شرکت اطلاعات دریایی ویندوارد گفته است که ده‌ها میلیون بشکه نفت ایران خارج از مسیرهای رسمی جابه‌جا شده است.

بر اساس این گزارش، ایران همچنان نفت خود را از طریق مسیرهای غیرمستقیم و انتقال کشتی‌به‌کشتی در آب‌های آزاد توزیع می‌کند. ویندوارد اعلام کرده است که تا تاریخ ۲۴ فروردین، دست‌کم ۱۱ نفتکش حامل حدود ۲۰ میلیون بشکه نفت ایران در آب‌های فراساحلی مالزی مستقر بوده‌اند؛ منطقه‌ای که به عنوان یک هاب انتقال کشتی‌به‌کشتی شناخته می‌شود.

این شرکت تاکید کرده است که این نفتکش‌ها یا منتظر تخلیه بار به کشتی‌های دیگر هستند یا برای ادامه مسیر آماده می‌شوند. به گفته ویندوارد، این تمرکز نشان‌دهنده استفاده مستمر ایران از سازوکارهای ذخیره‌سازی و انتقال فراساحلی است که امکان تداوم صادرات نفت بدون عبور مستقیم از تنگه هرمز را فراهم می‌کند.

این تحولات در حالی رخ می‌دهد که پیش از این، آژیرهای خطر در چهار نقطه از شمال اسرائیل پس از شلیک چند راکت از لبنان فعال شده بود. کمیته امور خارجی مجلس نمایندگان آمریکا نیز اقدام اخیر بولیوی در لغو پیمان نظامی خود با جمهوری اسلامی را ضربه‌ای دیگر به تهران دانسته و اشاره کرده است که در دوران ریاست جمهوری دونالد ترامپ، روند امور در حال تغییر است و حکومت ایران طی ۴۷ سال گذشته ترور و بی‌ثباتی را به جهان صادر کرده است.

ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا، سنتکام، اعلام کرده است که یک کشتی باری با پرچم جمهوری اسلامی پس از خروج از بندرعباس و تنگه هرمز، تلاش کرده بود از محاصره آمریکا عبور کند، اما ناوشکن آمریکایی «اسپروآنس» با موفقیت مسیر این کشتی را تغییر داده است. ارتش آمریکا نیز اعلام کرده است که از زمان آغاز محاصره دریایی بنادر ایران، ۱۰ کشتی به ایران بازگردانده شده‌اند و هیچ شناوری موفق به عبور نشده است.

روزنامه دیلی تلگراف به نقل از «دیپلمات‌های خلیج فارس» گزارش داده است که عربستان سعودی از آمریکا خواسته است فشار نظامی خود بر جمهوری اسلامی را کاهش دهد و به میز مذاکرات بازگردد. دلیل این درخواست، نگرانی عربستان از اقدام تلافی‌جویانه احتمالی ایران است که می‌تواند منجر به اختلال در کشتیرانی در دریای سرخ شود.

به نوشته این روزنامه، محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان سعودی، از واشینگتن خواسته است محدودیت‌های دریایی خود علیه بنادر ایران را به دلیل نگرانی‌ها از تشدید تنش‌های منطقه‌ای لغو کند. دیلی تلگراف اشاره کرده است که رایزنی‌های عربستان نشان‌دهنده نگرانی ریاض مبنی بر این است که تهران در واکنش به محاصره آمریکا، به متحدان حوثی خود در یمن دستور دهد تنگه باب‌المندب در دریای سرخ را که بخش قابل توجهی از صادرات نفت عربستان از آن عبور می‌کند، مسدود کنند. این نگرانی‌ها نشان‌دهنده پیچیدگی‌های ژئوپلیتیکی منطقه و تاثیرات بالقوه تحریم‌ها و فشارهای نظامی بر ثبات منطقه‌ای است.

در این میان، شبکه همبستگی برای حقوق بشر در ایران در بیانیه‌ای نسبت به «جنایات سازمان‌یافته حاکمیت» اعتراض کرده و از جمله به «اعدام‌های تازه و دستگیری فعالان مدنی و آزادی‌خواه» اشاره کرده است. این شبکه اعدام را «قتل عمد حکومتی» نامیده که هدف آن «ابزارسازی برای ایجاد رعب و وحشت عمومی و عقب راندن جامعه از مطالبات بنیادین و برحق» است.

این شبکه ضمن درخواست برای توقف فوری و بدون قید و شرط تمامی این احکام، به‌ویژه در مورد زندانیان سیاسی و عقیدتی، افزوده است که «حکومت اسلامی با توسل به اتهامات واهی نظیر جاسوسی و اتکا به اعترافات اجباری تحت شکنجه، به ماشین کشتار خود سرعت بخشیده تا بقای خود را تضمین کند». شبکه همبستگی برای حقوق بشر در ایران همچنین خواستار آزادی فوری تمامی کسانی شده است که صرفاً به دلیل دفاع از حق آزادی بیان و عدالت‌طلبی در زندان‌ها به سر می‌برند.

این شبکه اشاره کرده است که «حاکمیت بلامنازع سپاه پاسداران بر تمامی ارکان کشور» منجر به «برقراری یک حکومت نظامی تمام‌عیار شده است» و تاکید کرده است: «فضای جامعه به‌شدت امنیتی شده و خفقان موجود، حتی از دوران پیش از تنش‌های نظامی نیز فراتر رفته است». در این بیانیه با تاکید بر «موضع صلح‌طلبانه نه به جنگ» گفته شده است: «سیاست‌های ماجراجویانه جمهوری اسلامی و بهره‌برداری از گروه‌های نیابتی، ایران را به ورطه یک رویارویی ویرانگر کشانده است».

شبکه نوشته است: «هرگونه درگیری نظامی، علاوه بر نابودی زیرساخت‌های ملی، دستاویزی برای استبداد جهت انسداد هرچه بیشتر فضای مدنی خواهد بود». شبکه همبستگی برای حقوق بشر در ایران همچنین با محکوم کردن حملات آمریکا و اسرائیل، عنوان کرده است: «مردم ایران به دلیل تبعات این تنش‌زایی‌ها، با بحران‌های معیشتی خردکننده، فقر مطلق و گرانی افسارگسیخته روبرو هستند».

در این میان، اکسیوس به نقل از دو مقام اسرائیلی خبر داده است که نشست کابینه امنیتی این کشور بدون اتخاذ تصمیمی درباره آتش‌بس در لبنان پایان یافته است. همچنین، سناتور تد کروز، نماینده جمهوری‌خواه مجلس سنای ایالات متحده، بخشی از سخنرانی خود در این نهاد قانون‌گذاری در مورد موضوع حمله به نیروگاه‌های برق را در شبکه اجتماعی ایکس منتشر کرده است.





