سعید خطیبزاده، معاون وزیر خارجه ایران، در مصاحبه با آسوشیتدپرس تاکید کرد که هیچ ماده غنیشدهای به آمریکا ارسال نخواهد شد و خواستههای این کشور در مذاکرات را زیادهخواهی خواند. وی همچنین به نگرانیهای ایران در خصوص تحریمهای یکجانبه و لزوم پایان دادن به حملات رژیم صهیونیستی اشاره کرد.
سعید خطیبزاده، معاون وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران ، شامگاه شنبه در مصاحبهای با خبرگزاری آسوشیتدپرس، مواضع قاطعی را درباره مذاکرات با آمریکا و مسائل منطقهای اتخاذ کرد. وی در پاسخ به پرسشهایی درباره احتمال ارسال مواد غنیشده به ایالات متحده، قاطعانه اعلام کرد: «میتوانم به شما بگویم که هیچ ماده غنیشدهای به ایالات متحده ارسال نخواهد شد. این موضوع غیرقابلشروع است و میتوانم به شما اطمینان دهم که اگرچه ما آمادهایم تا به هرگونه نگرانی که داریم رسیدگی کنیم، اما مواردی را که غیرقابلشروع هستند، نخواهیم پذیرفت.» این اظهارات نشاندهنده خط قرمز ایران در موضوعات هستهای و رد هرگونه خواسته آمریکا در این زمینه است.
خطیبزاده همچنین به روند مذاکرات اشاره کرد و گفت که پیامهای زیادی بین طرفین رد و بدل شده است، اما ایالات متحده را به پافشاری بر خواستههایی که ایران آنها را «زیادهخواهی» میداند، متهم کرد. وی افزود: «ما هنوز به جایی نرسیدهایم که به سراغ یک جلسه واقعی برویم زیرا مسائلی وجود دارد که آمریکاییها هنوز از موضع حداکثری خود دست نکشیدهاند. ایران به دنبال نهایی کردن توافقنامه چارچوب قبل از برگزاری جلسه حضوری است.» این موضع نشاندهنده عدم تمایل ایران به برگزاری نشستهای حضوری تا زمانی است که آمریکاییها از مواضع افراطی خود کوتاه نیایند و چارچوب کلی توافق مشخص نشود.
این دیپلمات عالیرتبه ایرانی بر لزوم توجه طرفهای مقابل به نگرانیهای اصلی ایران تاکید کرد و گفت: «طرفهای دیگر نیز باید نگرانیهای اصلی ما را درک کرده و به آنها بپردازند؛ یعنی تحریمهای یکجانبه غیرقانونی که آمریکاییها علیه ایرانیان اعمال کردهاند و این تروریسم اقتصادی که مردم ایران را هدف قرار داده تا آنها را خفه کند و آنها را علیه ساختار سیاسی داخل ایران به شورش وادارد.» وی با اشاره به تحریمهای آمریکا به عنوان یکی از موانع اصلی در مسیر توافق، خواستار رفع فوری این تحریمها شد و آنها را ابزاری برای فشار اقتصادی بر مردم ایران دانست.
در بخش دیگری از این مصاحبه، خطیبزاده به موضوع حملات رژیم صهیونیستی به لبنان پرداخت و در پاسخ به این سوال که آیا ایران با وجود آتشبس به این حملات پاسخ خواهد داد، گفت: «ایران چارهای ندارد، جز اینکه یک بار برای همیشه جلوی متجاوزان را بگیرد.» وی با بیان اینکه ایران با حسننیت مذاکره کرد و آتشبس را پذیرفت، ادامه داد: «آتشبس باید شامل همه کشورها از جمله لبنان شود. سپس طرف مقابل گفت که به این آتشبس پایبند نیست و سپس جنایات را آغاز کرد.» این سخنان نشاندهنده موضع قاطع ایران در قبال تجاوزگریهای رژیم صهیونیستی و حمایت از مقاومت در منطقه است.
معاون وزیر خارجه ایران همچنین در خصوص امنیت تنگه هرمز گفت که به عنوان بخشی از مذاکرات با آمریکا، «دستورالعمل جدیدی» برای این تنگه وضع خواهد شد و «این تنگه برای همه عبور و مرور غیرنظامیان باز و امن باقی خواهد ماند». این اعلام حاکی از توافق احتمالی در خصوص تردد دریایی در این آبراه حیاتی است.
مذاکرات میان ایران و آمریکا در پی اعلام آتشبس بین دو طرف در ۲۳ فروردین در اسلامآباد، پایتخت پاکستان، از سر گرفته شده بود. اگرچه طرفین در برخی موضوعات به تفاهم رسیدند، اما اختلاف نظر بر سر ۲ تا ۳ موضوع کلیدی مانع از دستیابی به توافق نهایی شد. تلاشهای پاکستان برای برگزاری دور بعدی مذاکرات ادامه دارد و گزارشهای رسانهای حاکی از برنامهریزی برای برگزاری دور دوم این مذاکرات در روز دوشنبه آتی در اسلامآباد بوده است. با این حال، ایران به دلیل بدعهدیهای واشنگتن در پایبندی به شروط آتشبس، از جمله تداوم محاصره بنادر ایران، هنوز مشارکت خود را در این مذاکرات اعلام نکرده است. این موضع ایران نشاندهنده عدم اعتماد به تعهدات آمریکا و لزوم پایبندی عملی واشنگتن به توافقات است.
