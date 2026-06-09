نمایندگی ایران در وین با انتشار یادداشتی در واکنش به گزارش مدیرکل آژانس، بر گستردهترین بازرسیها از تأسیسات هستهای ایران و محرومیت از حقوق مشروع تأکید کرد و خواستار رویکرد فنی به جای سیاسی شد.
نمایندگی دائم جمهوری اسلامی ایران نزد دفتر سازمان ملل متحد در وین، در واکنش به گزارش مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی به شورای حکام ، یادداشتی توضیحی منتشر کرد و بر این نکته تأکید داشت که تاکنون هیچ کشوری به اندازه ایران تحت بازرسیهای پادمان ی گسترده قرار نگرفته است.
در این یادداشت که به گزارش ژوئن ۲۰۲۶ با عنوان موافقتنامه پادمانی NPT با ایران (GOV/۲۰۲۶/۳۳) اشاره دارد، آمده است که همانگونه که ایران از حقوق مشروع هستهای خود محروم شده، هدف حملات نظامی به تأسیسات هستهای صلحآمیز نیز قرار گرفته است. این یادداشت با انتقاد از رویکرد سیاسی شورای حکام نسبت به برنامه هستهای ایران، تأکید کرده که متأسفانه تعامل با ایران بیشتر تحت تأثیر ملاحظات سیاسی بوده تا رویکردی فنی و حقوقی.
ایران به طور رسمی از آژانس و مدیرکل خواسته بود تا حملات به تأسیسات هستهای تحت پادمان را محکوم کرده و بر اساس قطعنامههای کنفرانس عمومی آژانس و اساسنامه آن اقدام نماید. این درخواستها در قالب اسناد INFCIRC/۱۲۹۱، INFCIRC/۱۳۰۱، INFCIRC/۱۳۳۵ و INFCIRC/۱۳۴۳ به آژانس ارائه شده است، اما متأسفانه تاکنون پاسخی درخور دریافت نکرده است.
این یادداشت همچنین به تأثیر شرایط جنگی بر اجرای پادمانها اشاره کرده و آورده است که تغییرات چشمگیر ناشی از مخاصمات نظامی، جنبههای متعددی از فعالیتهای راستیآزمایی را تحت تأثیر قرار داده است. در عین حال، ایران اعلام کرده که به محض پایان یافتن شرایط جنگی، زمینه برای فعالیتهای راستیآزمایی پادمانی آژانس فراهم خواهد شد. این موضعگیری در حالی صورت میگیرد که جامعه بینالمللی همچنان نگران برنامه هستهای ایران است و بحثها در شورای حکام و شورای امنیت ادامه دارد
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